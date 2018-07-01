«Ростов» подтвердил переход Думбия в «Реймс»

Полузащитникпродолжит карьеру в сообщает пресс-служба российского клуба.

Соглашение с 23-летним малийцем рассчитано на четыре года. Французам футболист достался бесплатно, так как у Муссы завершился контракт с российском клубом, за который он выступал на протяжении четырех лет.

В составе «желто-синих» он провел 66 матчей, забил три гола и завоевал серебряные медали чемпионата России сезона-2015/16.

Мусса Думбия покидает «Ростов»

Полузащитник продолжит карьеру во Франции.https://t.co/WhfX1PEsyz pic.twitter.com/mixD5GJBxA — Football Club Rostov (@rostovfc) 30 июня 2018 г.

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