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    Йерро: Надо найти слабости сборной России и бить по ним

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    Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро заявил, что его тренерский штаб внимательно проанализировал игру команды России перед матчем 1/8 финала чемпионата мира.

    Фернандо Йерро
    Фернандо Йерро
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    Сборная России в воскресенье проведет матч 1/8 финала ЧМ-2018 с командой Испании. Игра состоится в Москве на стадионе «Лужники».

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    • «Иногда игра строится от себя, а иногда от противника. У нас есть четкий план в головах. Мы знаем российскую сборную, знаем ее качества.

    Мы верим в ту работу, в которую проделали. Каждый наш футболист может развернуть игру в любом направлении. Мы проанализировали игру сборной России, все стандартные положения.

    У нас много веры в нашу команду, это самое главное. Мы тренировались больше, чем обычно в последние дни. И хорошо готовы не только физически, но и психологически.

    Не будем спекулировать, строить догадки. Давайте дождемся завтра, мы верим в нашу команду.

    У нас есть план, он сформировался очень четко. Мы знаем, что такое Россия, что такое Испания. В футболе нельзя без ошибок, но их количество надо минимизировать.

    Нам надо действовать грамотно, с умом, анализировать (возникающие ситуации). Мы многое уже сделали и задача на матч вполне ясна.

    У нас были тут разные ситуации. Против португальцев мы проигрывали, но отреагировали на это (итоговый счет матча 3:3 — прим. LiveSport.Ru). Против Марокко было то же самое (результат встречи 2:2 — прим. LiveSport.Ru).

    Это значит, что у нас есть воля. Просто надо бороться до последней минуты», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

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    • Йерро заявил, что не знает, как будет играть соперник, и что он не может разгадать план на игру главного тренера россиян Станислава Черчесова.

    «Я не могу гадать на кофейной гуще, как Россия будет играть. Мы будем бегать как можно быстрее.

    Мы видели российскую сборную, она оказывала серьезное давление. На чемпионате мира 2014 года они играли немного по-другому. Давайте не будем гадать.

    Тренер россиян может сделать все, что угодно — они могут поменять тактику, могут не поменять. Я не могу влезть в мозги к Черчесову.

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    Слабость России? Это уже история. Мы говорим о сборной России, которая выиграла два первых матча, хорошо прошла плей-офф. Много игроков высокого роста.

    Надо найти слабости и бить по ним. Посмотрим, что будет завтра, кто из нас прав. Мелочей тут нет. Надо позитивно ко всему относиться и верить, что мы пройдем дальше», — заявил тренер. 0

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