Вице-президент РФС практически не сомневается в победе России над Испанией

Вице-президент РФСвысказался по поводу предстоящего матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Испании и России.

«Сборную России не пустили проводить предматчевую тренировку, а испанцев пустили? Я знаю точно, что у ребят серьезный настрой на эту игру. Они передали огромный привет, посыл исполкому и болельщикам и сказали, что будут биться насмерть в этой игре.

Основная задача — победить, и другой задачи нет. Пустили тренироваться, не пустили — никакой дискриминации в этом нет. Когда русским сложнее, то нам, в общем-то, и лучше. Я очень надеюсь на хороший результат.

Я практически не сомневаюсь в победе, все тренировались с огромной самоотдачей, тренерский штаб придумал план на игру. Поэтому все будет нормально», — приводит слова Анохина «Чемпионат». 0