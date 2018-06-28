Сборная Марокко пожаловалась в ФИФА на судейство на ЧМ-2018

обратилась с письмом к президенту ФИФАпо поводу судейских ошибок, которые, по ее мнению, были допущены в матчах с участием команды во время группового этапа чемпионата мира в России, сообщает пресс-служба федерации.

Марокканская федерация выражает протест «против несправедливости», с которой, по ее мнению, пришлось столкнуться сборной и которая стала причиной вылета команды.

В письме, подписанном главой федерации Фоузи Лекджаа, говорится об ошибках арбитров в поединках сборной Марокко с национальными командами Португалии (0:1) и Испании (2:2), после которых команда потеряла шансы на выход в 1/8 финала.

Судейские решения которые, как отмечается в тексте, «лишили марокканцев возможности играть с соперниками на равных», а их конкурентам дали дополнительное преимущество, даже несмотря на использование системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Федерация футбола Марокко также прилагает фото и видео эпизодов, в которых арбитры принимали спорные решения.

В матче с командой Португалии, который судил американец Марк Гейгер, марокканцы остались недовольны решениями в трёх эпизодах.

В игре с Испанией, которую судил узбек Равшан Ирматов, федерация Марокко пожаловались на пять эпизодов.

Авторы обращения призывают Инфантино сохранить имидж ФИФА и принять меры по устранению несправедливости и обеспечению равных условий конкуренции для всех команд. 0