Беднарек: Сборная Польши на ЧМ-2018 получила хороший, но горький урок

Защитник сборной Польшизаявил, что его команда получила хороший, но горький урок на чемпионате мира в России

Польские футболисты в четверг обыграли команду Японии в заключительном туре группового этапа чемпионата мира (1:0), но не смогли пробиться в плей-офф.

«Мы разочарованы, потому что хотели на этом турнире выйти из группы. Мы решили сыграть с японцами достойно, чтобы порадовать болельщиков. Хотели с победой уехать домой.

Сборная Польши должна впредь радовать своих болельщиков, в будущем у нас будет команда посильнее. На чемпионате мира мы получили хороший, но горький урок.

Я очень рад, что забил гол. Но самое главное, что мы выиграли. Мы двигаемся вперед как команда»«, — сказал Беднарек "Р-Спорт". 0