Рохо: Месси — лучший капитан в мире

Защитникрассказал о том, чтоговорил своим партнерам по команде перед выходом на поле на матч против

Маркос Рохо и Лионель Месси GettyImages 1500 Бесплатная ставка Забрать!

«Месси подошел к нам и попросил нас успокоиться. Мы нервничали, и эти слова очень помогли нам, и я лично получил огромную уверенность в себе. Месси — наш капитан, и он лучший капитан в мире», — цитирует Рохо «Чемпионат» со ссылкой на Triball Football.

«Месси сказал всем нам, что это либо жизнь, либо смерть. Мы могли и проиграть, но Лео стоял на своем. Он сказал мне бежать вперед. Даже Хавьеру Маскерано. Он сказал всем атаковать, несмотря ни на что. Он действительно читал игру и рисковал. Он лидер», — также отметил Рохо.

Напомним, Аргентина обыграла Нигерию со счетом 2:1 благодаря голам Месси и Рохо, и пробилась в плей-офф ЧМ-2018. 0