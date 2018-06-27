ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хавьер МаскераноЧеловек-привоз: топ-3 игрока на ЧМ-2018
  • 16:11
    • Ройс и Горецка — в основе сборной Германии на матч против Южной Кореи
  • 16:03
    • Мексика и Швеция назвали стартовые составы
  • 15:22
    • Фарфан выписан из больницы
  • 14:49
    • Попов надеется подписать полноценный контракт с «Рубином»
  • 14:11
    • Игнашевич: У Испании есть серьезный козырь
    Все новости спорта

    Рохо: Месси — лучший капитан в мире

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Аргентины Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Защитник сборной Аргентины Маркус Рохо рассказал о том, что Лионель Месси говорил своим партнерам по команде перед выходом на поле на матч против Нигерии.

    Маркос Рохо и Лионель Месси
    Маркос Рохо и Лионель Месси
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Месси подошел к нам и попросил нас успокоиться. Мы нервничали, и эти слова очень помогли нам, и я лично получил огромную уверенность в себе. Месси — наш капитан, и он лучший капитан в мире», — цитирует Рохо «Чемпионат» со ссылкой на Triball Football.

    «Месси сказал всем нам, что это либо жизнь, либо смерть. Мы могли и проиграть, но Лео стоял на своем. Он сказал мне бежать вперед. Даже Хавьеру Маскерано. Он сказал всем атаковать, несмотря ни на что. Он действительно читал игру и рисковал. Он лидер», — также отметил Рохо.

  • Сампаоли во время игры с Нигерией спросил у Месси разрешения выпустить Агуэро
  • Читайте по теме

    • Напомним, Аргентина обыграла Нигерию со счетом 2:1 благодаря голам Месси и Рохо, и пробилась в плей-офф ЧМ-2018. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Месси становится похож на самого себя
  • 02:09
    •
  • Прогноз
  • Мексика — Швеция
  • 1,86
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    Самые крутые российские автоновинки в цифровом форматеСамые безопасные премиальные кроссоверы 2018 года
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Доверимся букмекерам
  • Мексика — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1,86
    •
  • Коротко о главном «положении»
  • Южная Корея – Германия. Прогноз и ставки
  • 1,69
    •
  • Мексиканцы не пустят шведов в плей-офф
  • Мексика — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1,72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Два героя Аргентины Футбол Дневник ЧМ-2018. Спасение Аргентины, французская тоска и безумный МарадонаО главных событиях тринадцатого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России 01:230
  • 15:51
    • Рохо: Месси — лучший капитан в мире
  • 15:09
    • «Ливерпуль» представил Кейта
  • 14:27
    • Лев сохранит работу в сборной Германии после ЧМ-2018
    Фотогалерея ЧМ-2018. Нигерия — Аргентина 1:2Сборная Аргентины обыграла Нигерию в последнем матче группового этапа ЧМ-2018 и вышла в плей-офф Вчера в 22:42
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Чемпион продолжит защиту своего титула
  • 3,63
    •
  • 11:47
    • Хавбек сборной Австралии может вернуться в «Манчестер Сити»
  • 11:15
    • Защитник «Валенсии» прибыл в Турин на медосмотр
  • 09:57
    • СМИ: Джошуа проведет следующий бой против Поветкина
    Фотогалерея Дорожками ЧМ. Диего Марадона в РоссииСамый колоритный болельщик на всех матчах сборной Аргентины — легенда мирового футбола Диего Марадона 00:21
  • 09:41
    • Марадона опроверг информацию о своей госпитализации
  • 08:57
    • Сампаоли во время игры с Нигерией спросил у Месси разрешения выпустить Агуэро
  • 08:08
    • Стал известен комментатор, который будет работать на матче Испания — Россия
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие