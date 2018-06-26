Миранда: Верим, что сборная Бразилии уже преодолела все трудности на ЧМ-2018

Защитник сборной Бразилиизаявил, что после победы над командой Коста-Рики в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 его сборная преодолела все трудности.

Сборная Бразилии в среду проведет на стадионе «Спартак» в Москве заключительный матч группового этапа чемпионата мира против команды Сербии.

После двух туров бразильцы идут на первом месте в группе, и для выхода в 1/8 финала команде достаточно сыграть вничью. Миранда будет капитаном команды в этой игре.

«Конечно, счастлив, что буду капитаном команды в игре с сербами. Но если мы победим на этом турнире, мое счастье будет колоссальным вне зависимости от того, буду ли я капитаном.

Думаю, мы уже преодолели все трудности после победы во второй игре. Теперь мы ждем важной игры с сербами, которая определит нашу ситуацию в группе.

Знаем, в чем сильны сербы, знаем, что они высоки, что могут забить головой. Одно из их преимуществ – стандартные положения.

Мы знаем, чего стоит опасаться, и готовы к встрече с этим соперником», — приводит слова игрока «Р-Спорт».

Миранда будет капитаном команды в матче чемпионата мира по футболу против команды Сербии, сообщил главный тренер бразильцев Тите.

В первой игре турнира капитаном бразильцев был Марсело, во второй – Тиаго Силва. 0