Кузяев: Оценивать сборную надо не по одному матчу, а по трем

Полузащитник сборной Россиизаявил, что уровень команды нужно оценивать не по одной игре с Уругваем (0:3), а по трем матчам в группе.

В первом туре россияне разгромили Саудовскую Аравию (5:0), а во втором — обыграли команду Египта (3:1).

«У нас не получалась комбинационная игра, хотя в начале матча был очень опасный момент, где Денис Черышев не смог поразить ворота.

Я думаю, забей мы в этом моменте, игра могла бы сложиться по-другому. Оценивать игру сборной нужно не по одному конкретному матчу, а по трем, которые мы провели в группе.

Задача минимум выполнена, мы вышли в 1/8. Сейчас будем анализировать эту игру и, надеюсь, в следующей игре сделаем работу над ошибками, — сказал 25-летний полузащитник в эфире "Матч ТВ".