Сербия обвинила ФИФА в умышленном предвзятом судействе

Глава сербской футбольной ассоциациизаявил, что ФИФА спланировала несправедливое судейство в матче ЧМ-2018 между Сербией и Швейцарией (1:2).

Матч судил арбитр из Германии Феликс Брых.

«Я не думаю, что дело было только в VAR, все направлялось людьми, которые назначают судей. Мы хорошо знаем, что больше половины населения Швейцарии — немцы. Все люди в Сербии разочарованы несправедливостью, устренной ФИФА.

Европе и миру ясно, что Сербия была нагло ограблена. Не думаю, что ФИФА сделает что-то, чтобы такое ограбление не повторилось. Потому что, повторяю, все было спланировано», — цитирует Кокезу BBC.