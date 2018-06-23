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    Милошевич: В пользу Сербии на ЧМ не дали два пенальти

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    Вице-президент футбольной федерации Сербии, известный в прошлом форвард Саво Милошевич подверг критике работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) на ЧМ-2018.

    Во втором туре группового этапа ЧМ-2018 Сербия уступила Швейцарии (1:2)
    Во втором туре группового этапа ЧМ-2018 Сербия уступила Швейцарии (1:2)
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    Во втором туре группового этапа ЧМ-2018 Сербия уступила Швейцарии (1:2).

    «Я не понимаю, зачем нам нужен VAR, если он не работает. Сегодня весь мир видел ошибку судьи. Я думал, что VAR нужен, чтобы исправлять ошибки арбитров. Значит нам теперь нужны люди, чтобы исправлять ошибки тех, кто сидит перед монитором? А потом у нас появится 100 специальных арбитров, которые все равно не увидят то, что увидел весь мир.

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    • Видимо, VAR работает избранно, только для избранных команд. Два раза в пользу Сербии не дали пенальти на этом чемпионате мира – два матча и две ошибки. Как такое может быть? Зачем вводили эту систему, если ошибки продолжаются? Не просто ошибки, а ключевые решения, которые напрямую влияют на игру», – сказал Милошевич в интервью «Р-Спорт».

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