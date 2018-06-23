«Витесс» Слуцкого приобрел экс-игрока «Халл Сити»

Защитник «Халл Сити»продолжит карьеру в «Витессе», который возглавляет российский специалист, сообщает официальный сайт голландского клуба.

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22-летний англичанин перешел в «Витесс» на правах свободного агента, подписав с клубом соглашение до 2021 года.

Кларк работал под руководством Слуцкого в «Халл Сити» в первой половине минувшего сезона.

«С нетерпением жду начала работы в Нидерландах. Амбиции и стиль игры "Витесса" выглядят привлекательно. К тому же ранее мне уже доводилось успешно поработать под руководством главного тренера команды Леонила Слуцкого», — сказал Кларк.

В минувшем сезоне Кларк принял участие в 27 матчах Чемпионшипа.