«Витесс» Слуцкого приобрел экс-игрока «Халл Сити»

Макс Кларк и Леонид Слуцкий
vitesse.nl
22-летний англичанин перешел в «Витесс» на правах свободного агента, подписав с клубом соглашение до 2021 года.
Кларк работал под руководством Слуцкого в «Халл Сити» в первой половине минувшего сезона.
«С нетерпением жду начала работы в Нидерландах. Амбиции и стиль игры "Витесса" выглядят привлекательно. К тому же ранее мне уже доводилось успешно поработать под руководством главного тренера команды Леонила Слуцкого», — сказал Кларк.
В минувшем сезоне Кларк принял участие в 27 матчах Чемпионшипа.