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    «Витесс» Слуцкого приобрел экс-игрока «Халл Сити»

    Трансферы Чемпионшип Футбол Англии Халл Сити
    Защитник «Халл Сити» Макс Кларк продолжит карьеру в «Витессе», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, сообщает официальный сайт голландского клуба.

    Макс Кларк и Леонид Слуцкий
    Макс Кларк и Леонид Слуцкий
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    22-летний англичанин перешел в «Витесс» на правах свободного агента, подписав с клубом соглашение до 2021 года.

    Кларк работал под руководством Слуцкого в «Халл Сити» в первой половине минувшего сезона.

    «С нетерпением жду начала работы в Нидерландах. Амбиции и стиль игры "Витесса" выглядят привлекательно. К тому же ранее мне уже доводилось успешно поработать под руководством главного тренера команды Леонила Слуцкого», — сказал Кларк.

    В минувшем сезоне Кларк принял участие в 27 матчах Чемпионшипа.

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