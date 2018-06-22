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    Тунис должен первой из арабских команд выиграть матч ЧМ-2018, заявил тренер

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    Главный тренер национальной сборной Туниса Набиль Маалул заявил, что его команда должна первой из арабских участников чемпионата мира в России выиграть матч турнира.

    Набиль Маалул
    Набиль Маалул
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    Сборная Туниса в субботу на стадионе «Спартак» в Москве во втором туре группового этапа чемпионата мира встретится с командой Бельгии.

    В первой игре на турнире сборная Туниса со счетом 1:2 уступила англичанам. Команды Египта, Марокко и Саудовской Аравии пока не сумели одержать на ЧМ-2018 ни одной победы.

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    • «Лукаку, Азар, Мёнье, Карраско, Де Брёйне – у бельгийцев много звезд, будет очень непросто, но мы должны справиться. Мы выходим, чтобы победить.

    Игра с англичанами была дебютной на чемпионатах мира для большинства наших футболистов, теперь этого страха не осталось.

    Конечно, мы чувствуем ответственность, мы хотим первой из арабских сборных добиться победы на турнире.

    Все взоры обращены на команду Туниса, от нас многого ждут, и мы не можем позволить себе разочаровать болельщиков.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Оборона – слабое звено сборной Бельгии? У меня другое мнение. Иногда говорят, что и "Барселона" слаба в обороне, но это не так. Если у тебя сильные игроки в центре поля, значит, у тебя сильная защита.

    Наш будущий соперник – это не сборная Аргентина, где три-четыре игрока в принципе не участвует в обороне, и мы видим, к чему это приводит», — отметил Маалул в интервью «Р-Спорт».

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