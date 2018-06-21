Самый молодой тренер Бундеслиги возглавит «Лейпциг»

Главный тренер «Хоффенхайма»возглавит « Лейпциг» летом 2019 года, сообщает официальный сайт «быков».

Контракт специалиста с «Лейпцигом» начнет действовать перед началом сезона 2019/20, он рассчитан до 2023 года.

«Хоффенхайм» уже подтвердил, что 30-летний специалист решил воспользоваться опцией в контракте и покинет клуб после окончания следующего сезона.

Ранее пост наставника «Лейпцига» покинул Ральф Хазенхюттль. Имя тренера, который возглавит команду в ближайшем сезоне, будет объявлено позже.

Нагельсманн возглавил «Хоффенхайм» в феврале 2016 года, став самым молодым тренером в истории Бундеслиги.