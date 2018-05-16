«Лейпциг» расстался с главным тренером

Контракт, который был рассчитан до 2019 года, расторгли по обоюдному согласию. Инициатором при этом выступил сам Хазенхюттль.
«Клуб вполне справедливо не захотел продлевать контракт. И мы решили, что нежелательно вступать в заключительный год контракта без определенного будущего. Как мне кажется, для реализации долгосрочных целей "РБ Лейпциг" нужно стремиться к долгосрочному контрактному решению. Поэтому я и попросил клуб о досрочном расторжении контракта», — отметил тренер.
50-летний Хазенхюттль возглавлял «Лейпциг» с лета 2016 года. Первый сезон под его руководством команда завершила на втором месте в Бундеслиге, однако во втором сезоне финишировала лишь шестой.