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    «Лейпциг» расстался с главным тренером

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    Ральф Хазенхюттль
    На фото:Ральф Хазенхюттль
    Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль покинул свой пост. Об этом сообщил официальный сайт «Лейпцига».

    Контракт, который был рассчитан до 2019 года, расторгли по обоюдному согласию. Инициатором при этом выступил сам Хазенхюттль.

    «Клуб вполне справедливо не захотел продлевать контракт. И мы решили, что нежелательно вступать в заключительный год контракта без определенного будущего. Как мне кажется, для реализации долгосрочных целей "РБ Лейпциг" нужно стремиться к долгосрочному контрактному решению. Поэтому я и попросил клуб о досрочном расторжении контракта», — отметил тренер.

    50-летний Хазенхюттль возглавлял «Лейпциг» с лета 2016 года. Первый сезон под его руководством команда завершила на втором месте в Бундеслиге, однако во втором сезоне финишировала лишь шестой.

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