Единак: Австралийцы разочарованы ничьей в матче ЧМ с Данией

Полузащитник сборной Австралиизаявил, что футболисты его команды разочарованы ничейным исходом матча групповой стадии чемпионата мира с командой Дании.

Встреча группы С, прошедшая в четверг в Самаре, завершилась со счетом 1:1. Сборная Дании набрала 4 очка и возглавила турнирную таблицу группы С, в активе австралийцев один балл.

«Мы разочарованы результатом. Перед матчем мы настраивались на победу, рассчитывали на три очка.

Но мы взяли одно, поэтому настраиваемся на следующую игру, у нас все еще есть шансы выйти из группы.

Мы не очень хорошо начали игру, дали пространство Эриксену, и он забил отличный гол. После этого мы стали действовать гораздо лучше.

Во втором тайме нам не хватило удачи, мы контролировали игру, создали много моментов. Теперь надо забыть то, что произошло и двигаться дальше, готовиться к следующей встрече и пытаться победить перуанцев.

Мы расстроены тем, что не смогли набрать больше очков. И счет матча со сборной Франции (1:2) был не совсем справедливым. Но нет времени на переживания.

Мы должны верить в то, что мы делаем, в нашу тактику, подготовку и в партнеров. Это все, что нам сейчас нужно», — приводит слова игрока «Р-Спорт».

Единак сравнял счет с пенальти, назначенного после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«Перед пенальти все вратари пытаются повлиять на бьющего, чтобы казаться больше, чем они есть на самом деле.

Что нужно делать, чтобы забить пенальти? Сохранять спокойствие, концентрироваться на мяче и пытаться предугадать, что будет делать вратарь.

В конечном счете, самое важное – то, как ты подойдешь к мячу и произведешь удар.

VAR – это часть игры. Теперь нет смысла говорить, что сегодня судьба нам вернула должок за матч с французами.

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У нас никто не собирается сдаваться и опускать руки. После матча мы собрались в центре поля и договорились, что будем биться до конца.

Каждый из нас верит, что у нас есть шансы на выход из группы. Теперь нам нужно восстановиться и как следует подготовиться к матчу против сборной Перу», — сказал игрок.