Акино: Мы отдали все силы, всё оставили на поле, но проиграли

Футболист сборной Перузаявил, что огорчен тем, что команда не смогла порадовать болельщиков на чемпионате мира в России.

Сборная Перу в четверг проиграла в Екатеринбурге команде Франции (0:1) в матче группового этапа ЧМ-2018 и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.

«Мы отдали все силы, всё оставили на поле, но проиграли. И мне так жаль, что мы не смогли порадовать болельщиков.

Нам еще нужно много работать, и мы будем это делать для того, чтобы команда сыграла на следующем чемпионате мира», — сказал Акино агентству «Р-Спорт».

Чемпионат мира в России стал первым для сборной Перу за последние 36 лет.