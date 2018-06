«Лестер» не ведет переговоры о переходе защитника «Локомотива»

не ведет переговоры о переходе защитника, утверждает Leicester Mercury.

Ранее грузинский игрок заявлял, что его агент контактирует с «лисами» на предмет перехода в английский клуб.

По информации источника, «Лестер» действительно хочет усилить позицию центрального защитника. Однако наиболее вероятным вариантом для клуба является выкуп Александра Драговича. 27-летний австриец выступал в «Лестере» в сезоне-2017/18 на правах аренды.

