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    Осорио не считает Мексику фаворитом группы

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    Главный тренер сборный Мексики Хуан Карлос Осорио заявил, что победа над сборной Германии не сделала его команду фаворитом группы F на чемпионате мира по футболу.

    Хуан Карлос Осорио
    Хуан Карлос Осорио
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    Мексиканцы в воскресенье в «Лужниках» обыграли действующих чемпионов мира немцев со счетом 1:0.

    «Мы очень хорошо играли, но Швеция тоже крепкая команда. Мы имеем опыт встреч с ними. Они выбили сборную Италии из турнира, поэтому я бы не стал говорить, что мы теперь безусловные фавориты», — сказал Осорио агентству «Р-Спорт».

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Следующий матч на турнире мексиканцы проведут 23 июня в Ростове-на-Дону со сборной Южной Кореи. Немцы в этот же день в Сочи встретятся с командой Швеции.

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