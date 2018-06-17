Осорио не считает Мексику фаворитом группы

Главный тренер сборный Мексикизаявил, что победа над сборной Германии не сделала его команду фаворитом группы F на чемпионате мира по футболу.

Мексиканцы в воскресенье в «Лужниках» обыграли действующих чемпионов мира немцев со счетом 1:0.

«Мы очень хорошо играли, но Швеция тоже крепкая команда. Мы имеем опыт встреч с ними. Они выбили сборную Италии из турнира, поэтому я бы не стал говорить, что мы теперь безусловные фавориты», — сказал Осорио агентству «Р-Спорт».

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Следующий матч на турнире мексиканцы проведут 23 июня в Ростове-на-Дону со сборной Южной Кореи. Немцы в этот же день в Сочи встретятся с командой Швеции.