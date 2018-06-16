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    Черышев призвал поскорее забыть матч с Саудовской Аравией

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    Полузащитник сборной России Денис Черышев заявил, что команде нужно забыть о победе в стартовом матче ЧМ-2018 и готовиться к непростой встрече с Египтом.

    Денис Черышев
    Денис Черышев
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    «Матч с Саудовской Аравией нужно как можно скорее забыть. Хорошо, что выиграли. Но нужно двигаться дальше. Сейчас мы восстанавливаемся. Чувствуем себя хорошо и, надеюсь, подойдем к матчу с Египтом в отличной форме.

    Очень понравился матч Испания — Португалия! Хотел, чтобы забил Начо — так и получилось. Очень за него рад! После матча поздравил его в мессенджере. Мы с ним с 11 лет знакомы. Можно сказать, вместе начинали играть в футбол. Он это заслужил.

    Египет и Уругвай — очень сильные команды. Играют в оборонительный футбол. Египет хорошо контратакует, в матче с нами они будут опасны. Нам надо быть очень внимательными, чтобы победить.

    Честно, не знаю, сыграет ли Салах. У него была травма — наверное, он еще не до конца готов. Но нас не должно это волновать. Нужно думать о себе и работать каждый день, чтобы выиграть. Понятно, что Салах — один из лучших футболистов мира и сильно поможет Египту. Но опять-таки, независимо от того, выйдет он на поле или нет, матч будет очень сложным», — приводит слова Черышева Sport24.

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