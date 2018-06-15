Португалия и Испания огласили стартовые составы

Тренерские штабы сборных Португалии и Испании объявили стартовые составы на матч 1-го тура группы В чемпионата мира по футболу, который пройдет в Сочи, на стадионе «Фишт».

Хавбек «Локомотива» Мануэл Фернандеш остался в запасе действующих чемпионов Европы.

Португалия: Патрисиу, Седрик, Пепе, Фонте, Геррейро, Бруну Фернандеш, Моутиньо, Карвальо, Гуэдеш, Бернарду Силва, Роналду.

Испания: де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Иньеста, Сильва, Иско, Диего Коста.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Встреча начнётся в 21:00 по московскому времени. Матч рассудит итальянская бригада судей во главе с Джанлукой Рокки.

За всю историю матчей этих команд Испания одерживала победу 17 раз из 36.

Встреча станет первой для Фернандо Йерро в качестве главного тренера «Красной фурии». Испанцы уволили главного тренера Хулена Лопетеги за два дня до старта на турнире из-за того, что он достиг соглашения с мадридским «Реалом» по работе в клубе.

Букмекеры в матче отдают победу сборной Испании. Коэффициент на ее победу 1,95. Победа Саудовской Аравии оценивается в среднем в 4,5. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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