Зайцев: В Перми столько промышленных объектов, а спонсировать «Амкар» никто не хочет

Защитник «Амкара»высказался о возможном закрытии клуба.

«Должны существовать только частные клубы? Мне кажется, финансировать команды нужно в пропорции 50 на 50. Как-то так. Половину дает бюджет, половину – спонсоры.

Но у нас ведь как происходит? Гендиректор клуба приходит просить денег на завод, а хозяин предприятия живет на Кипре или в Москве. Столица забирает все деньги из регионов. Зачем этому предпринимателю вкладываться в пермский клуб? В Перми столько промышленных объектов, а спонсировать "Амкар" никто не хочет.

В Москве все у всех с финансами в порядке. Открывают садики, школы. Но ведь в Перми тоже живут люди, которые трудятся. Каждый день ходят на завод, платят налоги. И вы в один момент отбираете у них футбольную команду! Что же получается? Простые люди пашут на Москву. Такая ситуация складывалсь в Новороссийске, когда я там жил.

Нет, я не против Москвы, но надо ведь думать и про регионы. А то у одних все, у других – ничего. Сегодня "Амкар" закроют, завтра другую команду в другом регионе. И к чему мы придем?!» – сказал Зайцев «Спорт-Экспрессу».