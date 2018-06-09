Футболисты сборной Испании получат по 825 тысяч евро за победу на ЧМ-2018

Каждый футболистполучит по 825 тысяч евро за победу на ЧМ-2018, сообщает Marca.

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Если сборная Испании не выйдет в четвертьфинал, игроки не получат никакого дополнительного вознаграждения.

Договоренность о сумме призовых была достигнута некоторое время назад, а после избрания Луиса Рубиалеса на пост президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) сумма была скорректирована с одобрения капитана национальной команды Серхио Рамоса.

Как известно, после победы на ЧМ-2010 игроки «фурии» получили по 600 тысяч евро, на мундиале-2014 в Бразилии каждому игроку было обещано по 720 тысяч, однако тогда команда не смогла преодолеть групповой этап.

Сборная Испании в рамках группового этапа чемпионата мира сыграет против команд Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).