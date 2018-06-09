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    Головин призвал серьезно готовиться к Саудовской Аравии

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    Полузащитник сборной России Алексей Миранчук после открытой тренировки заявил, что на чемпионате мира 2018 года не будет легких соперников.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук
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  • «Открытая тренировка отличается от обычного занятия, по сути, это имитация игры. Видели народ, поддержку. Выше концентрация, чем на обычной тренировке, думаю, это даже полезнее.

    Мои непопадания по воротам — это часть игры, тренировки. Ничего такого. Зато когда забивали, было очень приятно слышать радость зрителей.

    Тренировки с отработкой атакующих действий проводятся постоянно после приезда из Австрии. Работа ведется, усиливаем атакующие позиции.

    Напрягает ли то, что Саудовская Аравия оказала сопротивлением немцам? Все отобравшиеся на чемпионат мира умеют играть, все дают бой, все умеют обороняться. Нужно серьезно готовиться», — цитирует Головина «Матч ТВ».

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