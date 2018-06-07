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    Погберняк: Команда выиграла Кубок России и снимается с соревнований – это позор

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    Нападающий Павел Погребняк сообщил, что «Тосно» начал предпринимать какие-то действия после обращения игроков в прокуратуру.

    Павел Погребняк
    Павел Погребняк
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  • Ранее вратарь «Тосно» Давид Юрченко заявил, что футболисты клуба подали заявление в прокуратуру в связи с невыплатой зарплаты и премиальных за победу в Кубке России.

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    • «Заявление в прокуратуру — один из способов повлиять на руководство клуба, на главного руководителя, попытка не пытка.

    Насколько мне известно, уже начались какие-то движения со стороны клуба. Так не должно быть, команда выиграла Кубок России и снимается с соревнований – это позор», — цитирует Погребняка РИА Новости.

    «Тосно», покинувший РФПЛ в минувшем сезоне, не прошел лицензирование для выступления в ФНЛ. Клуб намерен добиться получения лицензии для участия в ПФЛ.

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