Погберняк: Команда выиграла Кубок России и снимается с соревнований – это позор

Нападающийсообщил, чтоначал предпринимать какие-то действия после обращения игроков в прокуратуру.

Ранее вратарь «Тосно» Давид Юрченко заявил, что футболисты клуба подали заявление в прокуратуру в связи с невыплатой зарплаты и премиальных за победу в Кубке России.

«Заявление в прокуратуру — один из способов повлиять на руководство клуба, на главного руководителя, попытка не пытка.

Насколько мне известно, уже начались какие-то движения со стороны клуба. Так не должно быть, команда выиграла Кубок России и снимается с соревнований – это позор», — цитирует Погребняка РИА Новости.

«Тосно», покинувший РФПЛ в минувшем сезоне, не прошел лицензирование для выступления в ФНЛ. Клуб намерен добиться получения лицензии для участия в ПФЛ.