Погберняк: Команда выиграла Кубок России и снимается с соревнований – это позор

Павел Погребняк
ФК «Тосно»
Ранее вратарь «Тосно» Давид Юрченко заявил, что футболисты клуба подали заявление в прокуратуру в связи с невыплатой зарплаты и премиальных за победу в Кубке России.
«Заявление в прокуратуру — один из способов повлиять на руководство клуба, на главного руководителя, попытка не пытка.
Насколько мне известно, уже начались какие-то движения со стороны клуба. Так не должно быть, команда выиграла Кубок России и снимается с соревнований – это позор», — цитирует Погребняка РИА Новости.
«Тосно», покинувший РФПЛ в минувшем сезоне, не прошел лицензирование для выступления в ФНЛ. Клуб намерен добиться получения лицензии для участия в ПФЛ.