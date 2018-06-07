Сборная Англии «всухую» обыграла Коста-Рику

одержала победу над командой(2:0) в товарищеском матче, прошедшем в Лидсе.

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Счет на 13-й минуте открыли хозяева. Маркус Рашфорд получил мяч от Лофтуса-Чика и из-за пределов штрафной площади неожиданно пробил в дальний угол ворот, Навас такого не ожидал и мяч в итоге оказался в воротах.

А на 76-й минуте Англия увеличила своё преимущество. Алли на левом фланге отыгрался с Рашфордом, а затем выполнил передачу к линии вратарской, Дэнни Уэлбек в падении головой пробил по воротам, мяч задел штангу и оказался в сетке.

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Англии сыграет с Бельгией, Панамой и Тунисом, Коста-Рика встретится с Бразилией, Швейцарией и Сербией.