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    Сборная Англии «всухую» обыграла Коста-Рику

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    Сборная Англии одержала победу над командой Коста-Рики (2:0) в товарищеском матче, прошедшем в Лидсе.

    Фрагмент матча
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  • Счет на 13-й минуте открыли хозяева. Маркус Рашфорд получил мяч от Лофтуса-Чика и из-за пределов штрафной площади неожиданно пробил в дальний угол ворот, Навас такого не ожидал и мяч в итоге оказался в воротах.

    А на 76-й минуте Англия увеличила своё преимущество. Алли на левом фланге отыгрался с Рашфордом, а затем выполнил передачу к линии вратарской, Дэнни Уэлбек в падении головой пробил по воротам, мяч задел штангу и оказался в сетке.

    На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Англии сыграет с Бельгией, Панамой и Тунисом, Коста-Рика встретится с Бразилией, Швейцарией и Сербией.

    Товарищеский матч
    Англия — Коста-Рика — 2:0 (1:0)
    Голы: Рэшфорд, 13 (1:0). Уэлбек, 76 (2:0)Англия: Батленд (Поуп, 65), Джоунс, Стоунс (Кэйхилл, 65), Магуайр, Александр-Арнолд (Триппьер, 64), Хендерсон (Алли, 64), Делф, Лофтус-Чик (Лингард, 79), Роуз, Варди (Уэлбек, 61), РэшфордКоста-Рика: Навас, Уостон, Гонсалес, Кальво, Гамбоа (Смит, 72), Гусман (Техеда, 69), Борхес, Венегас (Боланьос, 61), Кэмпбелл, Овьедо (Матаррита, 60), УреньяПредупреждения: Матаррита, 68. Гонсалес, 68
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