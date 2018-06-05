Луческу: Мы не позволили российской команде играть в свою игру

Главный тренер сборной Турцииподвел итоги товарищеского матча с Россией в Москве (1:1).

«Для нас было важно играть с хорошо мотивированными командами — Ираном, Тунисом и Россией.

Мы не позволили российской команде играть в свою игру. В первом тайме их-за ошибок пропустили, во втором перехватили инициативу.

У меня есть друзья и ученики среди россиян — Дзюба, Смольников, Жирков. Я фанат сборной России.

Буду болеть за россиян наряду с бразильцами на чемпионате мира и надеюсь, что Россия дойдет до полуфинала. Если она выиграет два первых матча, у нее может многое получиться», — сказал Луческу изданию «Спорт-Экспресс».