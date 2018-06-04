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    Хашиг: Почти завершили сделку по Жиго, но в переговоры вмешался «Спартак»

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    Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг высказался о переходе защитника «Гента» Самуэля Жиго в «Спартак».

    Самуэль Жиго
    Самуэль Жиго
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    • «Мы собирались приобрести двух защитников, и если честно, думали, что по Жиго вопрос практически решён. Мы больше года вели его.

    Скажу больше – зимой контактировали с игроком, он знал о нашем интересе, но тогда не рассматривал вариант переезда в Россию. Но в это трансферное окно согласие было получено.

    Я лично летал в Бельгию, общался с футболистом и его агентом, и в итоге мы договорились. Параллельно разговаривали с "Гентом", сделали два предложения, и были близки к завершению сделки.

    И после этого я случайно узнаю о том, что в переговоры вмешался "Спартак". Мы предупредили коллег, что находимся в заключительной стадии, и другому клубу из России в данном случае некорректно проявлять активность.

    Но менеджмент москвичей проигнорировал наше обращение. И как вы знаете, странные вещи при переходе футболистов между нашими клубами происходят уже не первый раз.

    Удивлены таким уровнем уважения со стороны "Спартака". Но свет клином на этом защитнике не сошёлся, а выводы мы для себя сделали», — приводит слова Хашига «Спорт-Экспресс».

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