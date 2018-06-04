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    «Спартак» объявил о трансфере защитника «Гента»

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    «Спартак» на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника «Гента» Самуэля Жиго.

    Самуэль Жиго
    Самуэль Жиго
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  • «ФК "Спартак" и бельгийский "Гент" заключили трансферный контракт о переходе центрального защитника Самуэля Жиго в наш клуб на постоянной основе. Трудовой договор игрока рассчитан на четыре года», — говорится в сообщении «Спартака».

    25-летний Жиго ранее выступал за французский «Арль-Авиньон», бельгийские «Кортрейк» и «Гент», цвета которого защищал с января 2017 года.

    В прошлом сезоне защитник провел за «Гент» 44 матча (20 побед, 11 ничьих и 13 поражений), забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи

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