«Спартак» объявил о трансфере защитника «Гента»

на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника

Самуэль Жиго OMnews 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

«ФК "Спартак" и бельгийский "Гент" заключили трансферный контракт о переходе центрального защитника Самуэля Жиго в наш клуб на постоянной основе. Трудовой договор игрока рассчитан на четыре года», — говорится в сообщении «Спартака».

25-летний Жиго ранее выступал за французский «Арль-Авиньон», бельгийские «Кортрейк» и «Гент», цвета которого защищал с января 2017 года.

В прошлом сезоне защитник провел за «Гент» 44 матча (20 побед, 11 ничьих и 13 поражений), забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи