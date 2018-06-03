Венгер: Желание продолжить тренировать есть

Арсен Венгер
arsenal.com
«Желание продолжить тренировать у меня есть. Тем не менее, я не уверен, что готов к еще одному сумасшедшему вызову прямо сейчас. Даже не знаю... Эта работа требует полной самоотдачи. Сейчас хочу просто дистанцироваться от этого и отдохнуть. Надо понять, начну ли я снова скучать по этому делу», — цитирует французского специалиста Goal.
Венгер тренировал «канониров» с 1996 по 2018 год. Вместе с лондонской командой ему удалось трижды стать чемпионом АПЛ и семь раз выиграть Кубок Англии.