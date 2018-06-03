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    Венгер: Желание продолжить тренировать есть

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    Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер признался, что не отказывается от возможного продолжения карьеры тренера, но при этом не хочет спешить с принятием решения о своем будущем.

    Арсен Венгер
    Арсен Венгер
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  • «Желание продолжить тренировать у меня есть. Тем не менее, я не уверен, что готов к еще одному сумасшедшему вызову прямо сейчас. Даже не знаю... Эта работа требует полной самоотдачи. Сейчас хочу просто дистанцироваться от этого и отдохнуть. Надо понять, начну ли я снова скучать по этому делу», — цитирует французского специалиста Goal.

    Венгер тренировал «канониров» с 1996 по 2018 год. Вместе с лондонской командой ему удалось трижды стать чемпионом АПЛ и семь раз выиграть Кубок Англии.

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