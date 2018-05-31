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    Балотелли: У меня было бы меньше проблем, будь я белым

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    Форвард «Ниццы» и сборной Италии Марио Балотелли считает, что к нему относились бы иначе, будь он белым.

    Марио Балотелли
    Марио Балотелли
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  • «Уверен, будь я белым, у меня было бы намного меньше проблем. Я получаю большое количество писем от детей, которые считают меня примером, потому что я всегда противостоял расизму. Позор, что для меня были закрыты все двери в течение 18 лет. Двери открылись, когда я получил итальянское гражданство, но отношение ко мне осталось прежним.

    Однажды в школьной столовой пропала еда. Учитель сразу обвинил меня в краже, без какого-либо разбирательства.

    Еще был случай, который я никогда не забуду. Я закончил домашнюю работу и пошел играть с ребятами в футбол во дворе. Спросил у них: "Привет, ребята, сыграем?", на что мне ответили: "Нет, Марио, ты не можешь с нами играть, потому что ты черный".

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    • Они относились ко мне иначе, только потому что я был черным. Раньше я считал, что они воспринимают меня так, потому что я агрессивный, но спустя годы я узнал правду.

    В 2009 году я ощутил это на себе в матче "Ювентус" – "Интер". Мне кричали: "Обезьяна", "Негр", "Вернись в Африку", "Бууу" и так далее.

    Один раз я сидел в баре, кто-то подъехал на мотоцикле и громко крикнул "Негр паршивый", а затем в меня стали кидать бананы», – цитирует Балотелли La Gazzetta Dello Sport.

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