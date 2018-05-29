Балотелли раскритиковал фанатов за националистический баннер

Итальянские фанаты вывесили оскорбительный баннер националистического характера в отношении нападающегово время товарищеского матча против команды Саудовской Аравии (2:1).

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Балотелли сыграл за сборную впервые за четыре года и отметился забитым мячом.

Накануне матча новый главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отметил, что в случае замены капитана «Скуадра адзурра» Леонардо Бонуччи его повязка может перейти к Балотелли. Фанаты в качестве ответа вывесили полотно, на котором было написано: «Мой капитан — итальянской крови». Таким образом они намекали на африканское происхождение Балотелли.

«Парни! Сейчас на улице 2018 год! Хватит, остановитесь пожалуйста», — написал форвард на своей странице в Instagram.