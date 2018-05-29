Семак назначен главным тренером «Зенита»

назначен главным тренером «Зенита», сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых».

Соглашение с 42-летним специалистом рассчитано на два года с возможностью продления еще на один год.

Семак выступал за «Зенит» в качестве игрока с 2010 по 2013 годы. Кроме того, специалист входил в тренерский штаб Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу, а также два матча был временно исполняющим обязанности главного тренера.

В 2014-2016 годах Семак входил в тренерский штаб сборной России. Он работал помощником Фабио Капелло, а затем — Леонида Слуцкого.