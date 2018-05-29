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    Подберезкин подписал с «Рубином» полноценный контракт

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    «Рубин» выкупил у «Краснодара» права на полузащитника Вячеслава Подберезкина, сообщает пресс-служба казанцев.

    Вячеслав Подберезкин
    Вячеслав Подберезкин
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  • 25-летний полузащитник пришел в «Краснодар» из «Урала» в начале 2016 года и с тех пор сыграл в составе «горожан» 44 официальных матча, в которых забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи.

    Зимой нынешнего года он был арендован «Рубином», а по истечении срока аренды казанский клуб принял решение выкупить у «быков» трансфер футболиста.

    «Я очень рад, что клубам удалось договориться, и я перехожу в "Рубин"! Спасибо Курбану Бекиевичу и руководству клуба за доверие! Я в свою очередь обещаю сделать всё возможное, чтобы приносить пользу команде и радовать болельщиков своей игрой!» — сказал Подберезкин.

    Подберезкин перешел в «Рубин» в январе 2018 года на правах аренды, провел 7 матчей и забил 1 гол.


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