Подберезкин подписал с «Рубином» полноценный контракт

25-летний полузащитник пришел в «Краснодар» из «Урала» в начале 2016 года и с тех пор сыграл в составе «горожан» 44 официальных матча, в которых забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи.
Зимой нынешнего года он был арендован «Рубином», а по истечении срока аренды казанский клуб принял решение выкупить у «быков» трансфер футболиста.
«Я очень рад, что клубам удалось договориться, и я перехожу в "Рубин"! Спасибо Курбану Бекиевичу и руководству клуба за доверие! Я в свою очередь обещаю сделать всё возможное, чтобы приносить пользу команде и радовать болельщиков своей игрой!» — сказал Подберезкин.
Подберезкин перешел в «Рубин» в январе 2018 года на правах аренды, провел 7 матчей и забил 1 гол.
Вячеслав Подберёзкин подписал контракт с «Рубином»! 🙌— «Рубин» Казань (@fcrk) 29 de maio de 2018
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