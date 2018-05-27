Лэмпард может возглавить «Дерби Каунти»

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англииможет стать главным тренером «Дерби Каунти», сообщает Mirror.

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«Мне было бы интересно поработать с "Дерби Каунти", я уже разговаривал с ними об этом. Я чувствую в себе амбиции, мне бы хотелось стать тренером. Это большой клуб с огромной историей, мне нравится эта команда», — сказал Лэмпард.

Однако, 39-летний англичанин входит лишь в лист, состоящий из 20 претендентов. С ним будет проведено собеседование.

Ранее Лэмпарда связывали с возможным назначением в «Ипсвич» и «Оксфорд», однако он остался без тренерской работы.

«Бараны» в прошлом сезоне заняли шестое место в Чемпионшипе, но не смогли выйти в Премьер-лигу через плей-офф.