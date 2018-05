Месси стал первым в истории пятикратным обладателем «Золотой бутсы»

Нападающий «Барселоны»после завершения сезона в чемпионате Испании стал обладателем награды лучшему бомбардиру сезона —

Лидер каталонского клуба в нынешнем сезоне забил 34 мяча в 36 играх ла лиги, что дало ему 68 очков в зачет престижной индивидуальной награды.

Его главный соперник, форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах завершил чемпионат Англии с 32 голами (62 очка).

Для Месси эта «Золотая бутса» стала пятой в карьере и второй подряд. Ранее он получал эту награду в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах.

Таким образом, 30-летний аргентинец стал первым футболистом, сумевшим стать пятикратным обладателем «Золотой бутсы».

Его ближайшим преследователем является лидер «Реала» Криштиану Роналду (4 награды).

🏆🏆🏆🏆🏆 Fifth Golden Shoe for Leo #Messi! ⚽ 34 goals in @LaLiga make him Europe's top scorer for the fifth time! 👏 Congratulations, Leo! 👏 #ForçaBarça pic.twitter.com/KsiwYPJ4fj