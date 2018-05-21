Месси стал первым в истории пятикратным обладателем «Золотой бутсы»

Лидер каталонского клуба в нынешнем сезоне забил 34 мяча в 36 играх ла лиги, что дало ему 68 очков в зачет престижной индивидуальной награды.
Его главный соперник, форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах завершил чемпионат Англии с 32 голами (62 очка).
Для Месси эта «Золотая бутса» стала пятой в карьере и второй подряд. Ранее он получал эту награду в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах.
Таким образом, 30-летний аргентинец стал первым футболистом, сумевшим стать пятикратным обладателем «Золотой бутсы».
Его ближайшим преследователем является лидер «Реала» Криштиану Роналду (4 награды).
🏆🏆🏆🏆🏆 Fifth Golden Shoe for Leo #Messi! ⚽ 34 goals in @LaLiga make him Europe's top scorer for the fifth time! 👏 Congratulations, Leo! 👏 #ForçaBarça pic.twitter.com/KsiwYPJ4fj— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 20 мая 2018 г.