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    Месси стал первым в истории пятикратным обладателем «Золотой бутсы»

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    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси после завершения сезона в чемпионате Испании стал обладателем награды лучшему бомбардиру сезона — «Золотой бутсы»-2018.

    Лионель Месси
    Лионель Месси
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  • Лидер каталонского клуба в нынешнем сезоне забил 34 мяча в 36 играх ла лиги, что дало ему 68 очков в зачет престижной индивидуальной награды.

    Его главный соперник, форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах завершил чемпионат Англии с 32 голами (62 очка).

    Для Месси эта «Золотая бутса» стала пятой в карьере и второй подряд. Ранее он получал эту награду в 2010, 2012, 2013 и 2017 годах.

    Таким образом, 30-летний аргентинец стал первым футболистом, сумевшим стать пятикратным обладателем «Золотой бутсы».

    Его ближайшим преследователем является лидер «Реала» Криштиану Роналду (4 награды).


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