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    Юрченко: Никто из «Спартака» не связывался со мной

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    Вратарь «Тосно» Давид Юрченко прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны московского «Спартака».

    Давид Юрченко
    Давид Юрченко
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  • «Приятно, когда такой топ-клуб, как "Спартак", проявляет интерес к тебе. Но на данный момент никто из "Спартака" не связывался со мной, все новости я узнаю из СМИ.

    Если красно-белые сделают предложение, то обязательно рассмотрю его. Такое бывает, может быть, один раз в жизни.

    У меня нет агента, есть люди, которые мне помогают. Мой контракт с "Тосно" завершается, я буду свободным агентом. Никаких предложений от других клубов на сегодня не имею.

    Трудно сказать, соглашусь ли я на краткосрочный контракт со "Спартаком", если такое предложение поступит. Важно понять, насколько это будет выгодно для самого клуба.

    Так что посмотрим. Предложения ведь еще никто не делал», — приводит слова Юрченко РИА Новости.

    Ранее СМИ сообщили, что 32-летний вратарь входит в шорт-лист московского клуба.

    11 мая стало известно, что основной голкипер «Спартака» Александр Селихов получил разрыв ахилла. Из-за этого он не попал в расширенный состав сборной России на чемпионат мира-2018.

    Юрченко перешел в «Тосно» в июне 2017 года из «Анжи». В чемпионате России вратарь провел 28 матчей, 5 раз сыграл на ноль и отбил 3 пенальти.

    Команда из Ленинградской области заняла в премьер-лиге 15-е место и вылетела в ФНЛ. Также она стала обладателем Кубка страны.

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