Бородюк может возглавить «Ротор»

Новым главным тренером волгоградского «Ротора» станет сообщает Sport24.ru.

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По итогам нынешнего сезона команда заняла 17-е место в ФНЛ и вылетела в ПФЛ. При этом не исключено, что «Ротор» продолжит выступать во втором по силе дивизионе российского футбола, так как победивший в зоне «Центр» «Арарат» со следующего сезона будет играть в Армении.

Последним местом работы Бородюка была сборная Казахстана, которую он покинул в январе 2018 года. Ранее он работал главным тренером «Торпедо» и «Кайрата», а также помощником главного тренера сборной России.