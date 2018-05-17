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    Сборная России осталась на 66-м месте в рейтинге ФИФА

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    Футболисты сборной России
    На фото:Футболисты сборной России
    ФИФА на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших сборных мира.

    Лидерство в рейтинге по-прежнему удерживает команда Германии, вторая — Бразилия, на третьей позиции – Бельгия.

    Позиция сборной России также не изменилась – подопечные Станислава Черчесова находятся на 66-й строчке.

    Вплотную к россиянам подобралась Саудовская Аравия, улучшившая свое положение на три места. Уругвай занимает 17-ю позицию, а Египет – 46-ю.

    Рейтинг ФИФА от 17 мая:

    1 (1). Германия – 1544 очка
    2 (2). Бразилия – 1384
    3 (3). Бельгия — 1346
    4 (4). Португалия — 1306
    5 (5). Аргентина — 1254
    6 (6). Швейцария — 1179
    7 (7). Франция — 1166
    8 (8). Испания — 1162
    9 (9). Чили — 1146
    10 (10). Польша — 1118

    17 (17). Уругвай — 976
    46 (46). Египет — 636
    66 (66). Россия — 493
    67 (70). Саудовская Аравия — 462.

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