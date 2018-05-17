Сборная России осталась на 66-м месте в рейтинге ФИФА

Лидерство в рейтинге по-прежнему удерживает команда Германии, вторая — Бразилия, на третьей позиции – Бельгия.
Позиция сборной России также не изменилась – подопечные Станислава Черчесова находятся на 66-й строчке.
Вплотную к россиянам подобралась Саудовская Аравия, улучшившая свое положение на три места. Уругвай занимает 17-ю позицию, а Египет – 46-ю.
Рейтинг ФИФА от 17 мая:
1 (1). Германия – 1544 очка
2 (2). Бразилия – 1384
3 (3). Бельгия — 1346
4 (4). Португалия — 1306
5 (5). Аргентина — 1254
6 (6). Швейцария — 1179
7 (7). Франция — 1166
8 (8). Испания — 1162
9 (9). Чили — 1146
10 (10). Польша — 1118
…
17 (17). Уругвай — 976
46 (46). Египет — 636
66 (66). Россия — 493
67 (70). Саудовская Аравия — 462.