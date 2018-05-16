ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Атлетико» — победитель Лиги Европы сезона 2017/18

    Лига Европы Атлетико Футбол Испании Марсель Футбол Франции
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мадридский «Атлетико» стал победителем Лиги Европы сезона 2017/18, одержав победу над «Марселем» (3:0) в финальном матче турнира, прошедшем в Лионе.

    Счет в матче был открыт на 21-й минуте. Голкипер «Марселя» Манданда сделал пас на соперника, который удачно в касание сыграл на ход Антуану Гризманну, а лучший форвард «Атлетико» выскочил на Манданда и легко переиграл того ударом низом.

    На 49-й минуте Коке пробросил мяч на ход Гримазнну в штрафную, Антуан выскочил на свидание с Манданда и пробросил мяч над голкипером в ворот.

    А на 89-й минуте Коке отлично сыграл направо на Габи, который с края штрафной выстрелил в дальний нижний угол.

    «Атлетико» в третий раз в истории Лиги Европы стал победителем турнира, повторив рекордное достижение «Севильи» по числу побед.

    Напомним, Лига Европы в современном формате проводится с сезона-2009/10. Испанская «Севилья» выиграла турнир три раза (2014, 2015, 2016).

    До сегодняшнего дня мадридский «Атлетико» становился победителем Лиги Европы дважды, в 2010-м и 2012-м годах.

    Лига Европы. Финал
    «Марсель» (Франция) – «Атлетико» (Испания) – 0:3 (0:1)
    Голы: Гризманн, 21 (0:1). Гризманн, 49 (0:2). Габи, 89 (0:3).«Марсель»: Манданда, Сарр, Рами, Луиз Густаву, Амави, Товен, Сансон, Замбо, Пайет (Лопес, 32), Окампос (Нжи, 55), Жермен (Митроглу, 74).«Атлетико»: Облак, Врсалько (Хуанфран, 46), Годин, Хименес, Эрнандез, Корреа (Партей, 88), Сауль, Габи, Коке, Диегу Коста, Гризманн (Фернандо Торрес, 90).Предупреждения: Врсалько, 23. Амави, 38. Луиз Густаву, 75. Нжи, 78. Эрнандез, 78.
    Стандартный финал«Марсель» — «Атлетико». Прогноз и ставки на финал Лиги Европы 16 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Трансферный дайджест. 8-14 мая
  • Где продолжит карьеру Руни, сколько хочет зарабатывать Умтити, какой еще вариант появился у Иньесты и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Неймар раздора
  • Перейдет ли бразилец из ПСЖ в «Реал»?
    •
  • 16/05
    • «Марсель» и «Атлетико» назвали стартовые составы на финал Лиги Европы
  • 16/05
    • Зидан готов возглавить сборную Франции
  • 15/05
    • ЦСКА интересуется Балотелли
  • 15/05
    • Симеоне: Нас ждет великолепный финал
  • 13/05
    • Президент «Пари Сен-Жермен» на 2000 процентов уверен в Неймаре
  • 13/05
    • «Монако» одолел «Сент-Этьен», ПСЖ уступил «Ренну»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Использование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийХарри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером команды«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018
    Подробный разбор
  • Уже перешли. Трансферы, которые состоялись до лета
  • Горецка, Винисиус Жуниор, Кейта и еще десять игроков, которые уже сменили клубы
    •
  • Гончаренко – лучший: 4 подтверждения
  • Второе место его команды не случайно
    •
  • Борьба за второе место
  • Итоги сезона в АПЛ
    •
  • Не разругаться с Неймаром и выиграть Лигу чемпионов
  • Обзор СМИ после назначения Тухеля на пост главного тренера ПСЖ
    •
  • Каррера не уходит. Его задача – групповой этап Лиги чемпионов
  • Состоялось заседание совета директоров «Спартака» по итогам сезона 2017/18
    •
  • Возвращение спустя полвека. Манчини призван возродить сборную Италии
  • Бывший главный тренер «Зенита» попробует себя на международном уровне
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Сравняет ли «Тампа-Бэй» счет в серии с «Вашингтоном»?
  • «Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 18 мая
  • 1,88
    •
  • «Амкар» отстоит свое место в РФЛП
  • «Амкар» — «Тамбов». Прогноз и ставки на первый стыковой матч РФПЛ/ФНЛ 17 мая
  • 1,65
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 00:02
    • Товен: Мы очень хорошо начали матч, но первый гол надломил нас
  • 23:56
    • Рами: Первый гол во многом предопределил судьбу матча
  • 23:33
    • Футболист «Кальяри» дисквалифицирован на шесть месяцев
  • 23:30
    • Черчесов: Глушаков меня понял, никаких разногласий не было
  • 23:24
    • «Спартак» интересуется полузащитником «Интернасьонала»
  • 23:01
    • Кузьмин попрощался с «Рубином»
  • 22:54
    • Пайет получил травму в финале Лиги Европы
  • 22:10
    • Черчесов: Остановить Салаха нам поможет опыт игры против Месси
  • 21:57
    • «Спартак» и «Краснодар» нацелились на Живоглядова
  • 21:52
    • Гути может возглавить «Леганес»
  • 21:41
    • «Вердер» подписал нападающего «Кельна»
  • Марадона в Белоруссии: Свадебный генерал для брестского «Динамо»
  • Все подробности о том, как аргентинская легенда оказалась во главе белорусского клуба
    • Вчера в 21:32
  • 21:23
    • «Мордовия» и «Чертаново» досрочно вышли в ФНЛ
  • 20:47
    • «Марсель» и «Атлетико» назвали стартовые составы на финал Лиги Европы
  • 20:19
    • Хюттер — новый главный тренер «Айнтрахта»
  • 20:05
    • «Гамбург» продлил контракт с главным тренером
  • 19:50
    • Зидан готов возглавить сборную Франции
  • 19:37
    • РФС запретил «Тосно» регистрировать новичков
  • 19:21
    • Фонсека продлил контракт с «Шахтером»
  • 18:27
    • Буффон завершит карьеру по окончании сезона
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус