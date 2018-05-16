«Атлетико» — победитель Лиги Европы сезона 2017/18

Мадридскийстал победителем Лиги Европы сезона 2017/18, одержав победу над(3:0) в финальном матче турнира, прошедшем в Лионе.

Счет в матче был открыт на 21-й минуте. Голкипер «Марселя» Манданда сделал пас на соперника, который удачно в касание сыграл на ход Антуану Гризманну, а лучший форвард «Атлетико» выскочил на Манданда и легко переиграл того ударом низом.

На 49-й минуте Коке пробросил мяч на ход Гримазнну в штрафную, Антуан выскочил на свидание с Манданда и пробросил мяч над голкипером в ворот.

А на 89-й минуте Коке отлично сыграл направо на Габи, который с края штрафной выстрелил в дальний нижний угол.

«Атлетико» в третий раз в истории Лиги Европы стал победителем турнира, повторив рекордное достижение «Севильи» по числу побед.

Напомним, Лига Европы в современном формате проводится с сезона-2009/10. Испанская «Севилья» выиграла турнир три раза (2014, 2015, 2016).

До сегодняшнего дня мадридский «Атлетико» становился победителем Лиги Европы дважды, в 2010-м и 2012-м годах.