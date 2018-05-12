«Оренбург» — победитель ФНЛ сезона-2017/18

В матче 38-го тура Футбольной национальной лигина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев Михаил Бирюков, забивший на 23-й минуте. На 80-й минуте полузащитник «Оренбурга» Вадим Афонин сравнял счет.

«Оренбург», набравший 84 очка, стал победителем ФНЛ сезона-2017/18 и вышел в российскую Премьер-Лигу.

«Тамбов» (68 баллов) занимает четвёртое место и сыграет в стыковых матчах за право выступить в Премьер-Лиге.

В параллельном матче тура «Крылья Советов» не сумели опередить «Оренбург» в борьбе за первое место в ФНЛ, уступив в гостях «Лучу-Энергии» со счётом 0:2.

Команду из Владивостока успех в матче заключительного тура не спас от вылета в ПФЛ.

В другом матче 38-го тура «Ротор-Волгоград» на своём поле обыграл «Химки» со счётом 3:1.

Несмотря на победу, волгоградская команда по итогам тура оказалась в числе команд, которые вылетели в ФНЛ.

В ещё одном матче «Тюмень» на выезде уступила «Балтике» со счётом 1:3 и также вылетела из ФНЛ.

«Ротор-Волгоград», «Луч-Энергия» и «Тюмень» заняли в турнирной таблице ФНЛ 17-ю, 18-ю и 19-ю строчки соответственно.

«Зенит-2», который финишировал на 16-й позиции, не вылетел из ФНЛ в связи с тем, что ни одна команда из зоны «Восток» в ПФЛ не подала заявок на участие в дивизионе выше на следующий сезон.

Другие результаты

«Спартак-2» – «Сибирь» 2:1

«Енисей» – «Динамо» СПб 2:1

«Зенит-2» – «Шинник» 1:0

«Факел» – «Волгарь» 2:1

«Кубань» – «Томь» 3:3

«Авангард» К – «Олимпиец» 2:3