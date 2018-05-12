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    «Оренбург» — победитель ФНЛ сезона-2017/18

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    «Оренбург»
    На фото:«Оренбург»
    В матче 38-го тура Футбольной национальной лиги «Тамбов» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» — 1:1.

    Счёт в матче открыл нападающий хозяев Михаил Бирюков, забивший на 23-й минуте. На 80-й минуте полузащитник «Оренбурга» Вадим Афонин сравнял счет.

    «Оренбург», набравший 84 очка, стал победителем ФНЛ сезона-2017/18 и вышел в российскую Премьер-Лигу.

    «Тамбов» (68 баллов) занимает четвёртое место и сыграет в стыковых матчах за право выступить в Премьер-Лиге.

    В параллельном матче тура «Крылья Советов» не сумели опередить «Оренбург» в борьбе за первое место в ФНЛ, уступив в гостях «Лучу-Энергии» со счётом 0:2.

    Команду из Владивостока успех в матче заключительного тура не спас от вылета в ПФЛ.

    В другом матче 38-го тура «Ротор-Волгоград» на своём поле обыграл «Химки» со счётом 3:1.

    Несмотря на победу, волгоградская команда по итогам тура оказалась в числе команд, которые вылетели в ФНЛ.

    В ещё одном матче «Тюмень» на выезде уступила «Балтике» со счётом 1:3 и также вылетела из ФНЛ.

    «Ротор-Волгоград», «Луч-Энергия» и «Тюмень» заняли в турнирной таблице ФНЛ 17-ю, 18-ю и 19-ю строчки соответственно.

    «Зенит-2», который финишировал на 16-й позиции, не вылетел из ФНЛ в связи с тем, что ни одна команда из зоны «Восток» в ПФЛ не подала заявок на участие в дивизионе выше на следующий сезон.

    Другие результаты

    «Спартак-2» – «Сибирь» 2:1
    «Енисей» – «Динамо» СПб 2:1
    «Зенит-2» – «Шинник» 1:0
    «Факел» – «Волгарь» 2:1
    «Кубань» – «Томь» 3:3
    «Авангард» К – «Олимпиец» 2:3

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