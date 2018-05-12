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    «Атлетико» обыграл «Хетафе»

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    «Атлетико»
    На фото:«Атлетико»
    Мадридский «Атлетико» победил «Хетафе» (1:0) в выездном матче 37-го тура испанской Примеры.

    Победный гол забил полузащитник Коке, отличившийся на 8-й минуте после передачи нападающего Антуана Гризманна.

    В других поединках 37-го тура «Депортиво» на своём поле уступил «Вильярреалу» (2:4), «Эйбар» дома нанёс поражение «Лас-Пальмасу» (1:0).

    В севильском дерби 37-го тура «Бетис» и «Севилья» сыграли вничью — 2:2.

    Голами в составе «Бетиса» отметились Марк Бартра (5) и Лоренсо Морон (81), за «Севилью» забивали Виссам Бен-Йеддер (57) и Симон Кьер (79).

    В других матчах тура «Валенсия» на выезде с минимальным счётом одолела «Жирону» (1:0) благодаря голу Лусиано Вьетто, а «Атлетик» проиграл «Алавесу» (1:3).

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