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    Прядкин: «Тосно» и «Авангард» показали живой и интересный футбол

    Кубок России Футбол России Тосно Авангард Курск
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    Сергей Прядкин
    На фото:Сергей Прядкин
    Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о финальном матче Кубка России.

    Напомним, победителем Кубка России стал «Тосно», обыгравший в финале турнира курский «Авангард» со счетом 2:1.

    «Мне очень понравилась сама игра и всеё, что ее окружало. На стадион пришло 40 тыс. человек — это отличная заполняемость.

    "Тосно" и "Авангард" показали живой и интересный футбол, который держал в напряжении всех любителей этой игры до последних секунд. У обеих команд был высочайший настрой и огромная мотивация.

    На последнем угловом в штрафную соперника в надежде сравнять счет прибежал даже вратарь курского клуба. Мне и остальным руководителям очень понравился этот праздник футбола.

    На финальной игре Кубка были и наши коллеги из немецкого футбольного союза. Они также отмечали, что им понравилась игра и стадион. Арена в Волгограде — шикарная. Я побывал на ней впервые и восхищен этим объектом», — приводит слова Прядкина газета «Известия».

    Неожиданный финал«Тосно» — «Авангард» Курск. Прогноз и ставки на финальный матч Кубка России по футболу 9 мая
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