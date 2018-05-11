Прядкин: «Тосно» и «Авангард» показали живой и интересный футбол

Президент РФПЛподелился мнением о финальном матчеи.

Напомним, победителем Кубка России стал «Тосно», обыгравший в финале турнира курский «Авангард» со счетом 2:1.

«Мне очень понравилась сама игра и всеё, что ее окружало. На стадион пришло 40 тыс. человек — это отличная заполняемость.

"Тосно" и "Авангард" показали живой и интересный футбол, который держал в напряжении всех любителей этой игры до последних секунд. У обеих команд был высочайший настрой и огромная мотивация.

На последнем угловом в штрафную соперника в надежде сравнять счет прибежал даже вратарь курского клуба. Мне и остальным руководителям очень понравился этот праздник футбола.

На финальной игре Кубка были и наши коллеги из немецкого футбольного союза. Они также отмечали, что им понравилась игра и стадион. Арена в Волгограде — шикарная. Я побывал на ней впервые и восхищен этим объектом», — приводит слова Прядкина газета «Известия».