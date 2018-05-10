«Тоттенхэм» счастливо попрощался с «Уэмбли», Конте несчастливо — со «Стамфорд Бридж»

«Тоттенхэм» удачно попрощался с «Уэмбли»

«Мысль о том, что амбиции элитного клуба живут или умирают в зависимости от участия в Лиге чемпионов немного истерична в то время, когда топ-четверка АПЛ уже превратилась в амбициозную топ-шестерку, которая начинает каждый сезон со стремлением попасть в главный еврокубок. Но перспективы "Тоттенхэма" кажутся более запутанными в этой погоне, чем у других из-за строительства их нового стадиона, на который он переедет после прощания с "Уэмбли" в этот вечер... В эру до Маурисио Почеттино клуб только раз вышел в Лигу чемпионов, а по итогам поединка против "Ньюкасла" обеспечил себе путевку в этот турнир третий раз кряду — лондонцы отчаянно пытались не потерять свой статус, к которому так долго шли», — пишет на страницах The Guardian Эми Лоуренс.

«Впервые за 23 года "Шпоры" финишировали выше всех столичных коллективов. В последний раз они получили права ведущего лондонского клуба в сезоне 1994/95 годов, когда заняли седьмое место (как раз выше КПР и "Уимблдона") — в той самой кампании, когда чемпионский титул выиграл "Блэкберн". Нынешний "Тоттенхэм" стремится все также смотреть вверх, и его президент Даниэль Леви не воспринимает попадание в Лигу чемпионов столь же необходимым с точки зрения расходов на сезон, тем не менее, вне всяких сомнений, к этому легко привыкнуть».

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Противоречивая оценка выступлений «Тоттенхэма»

«Связь между финансовыми мускулами и позицией в чемпионате прослеживает четко, и у "Тоттенхэма" нет таких же ресурсов, как у конкурентов, и это нужно подчеркнуть, когда Почеттино критикуют за неудачные попытки выиграть трофеи в последние четыре сезона — с точки зрения экономики это нечестная битва. Самые свежие публикации отчетов свидетельствуют, что зарплатная ведомость "Шпор" по итогам прошлого сезона составляла 121,2 млн фунтов, что на 100 млн фунтов меньше, нежели у "Манчестер Сити", "МЮ" и "Челси", а также на 80 млн фунтов меньше, чем у "Арсенала", и близко к показателям "Эвертона" и "Вест Хэма", нежели "Ливерпуля". При этом клуб также немного тратит и на трансферы: с тех пор, как аргентинец возглавил команду летом 2014 года, он потратил куда меньше, чем конкуренты из топ-шестерки — в то время, как эти расходы у "Сити" и "Юнайтед" превысили 400 млн фунтов, у "Тоттенхэма" соответствуют 50 млн фунтов, что ниже, чем у "Стока" и ВБА, которые вылетели», — анализирует в материале Sky Sports Адам Бейт.

«Вывести команду в Лигу чемпионов с такими тратами — это производит сильное впечатление с одной оговоркой, о которой стало известно в исследовании компании CIES Football Observatory: оно показало, что согласно своим подсчетам, в средней стоимости футболисты лондонского коллектива уступают только своим коллегам из "Манчестер Сити" и "Барселоны". Из-за этого статус "Тоттенхэма" оказывается под другой точкой зрения, и хотя она не умаляет важности зарплатной ведомости в клубе, но придает другой контекст, ведь "Шпоры" могут не тратить на игроков столько же, сколько их соперники, но это не значит, что они не настолько же хороши... В этом смысле коллективу должны помочь продолжительные выступления в Лиге чемпионов, поскольку в стремлении понять, являются ли достижения Почеттино куда большими, чем они есть, или же это задача-минимум, с учетом исполнителей такого качества, истина находится где-то посредине».

«Челси» в этом сезоне подвела собственная атака

«Сеск Фабрегас, который по-прежнему демонстрирует те же задатки диспетчера, что и в прошлом, не постеснялся указать на причину, из-за которой "Челси" в этой кампании оказался тенью самого себя образца прошлого года, когда стал чемпионом. "У нас было много, много возможностей забить в разных матчах — выиграть те из них, которые мы свели вничью, и это удалось бы, будь мы более точны, что стало нашей ахиллесовой пятой в этом сезоне", — заявил он. С учетом того, что каталонец хвалил подписание Оливье Жиру в январе в том же интервью, где были сказаны эти слова, критика в адрес летнего новичка Альваро Мораты очевидна», — рассуждает на страницах ESPN Лиам Туми.

Ничья и поражение отделяют «Ливерпуль» от Лиги Европы Реакция прессы на матч «Челси» — «Ливерпуль» «Рекордный в клубной истории испанский новичок не справился с задачей заменить на этой позиции ушедшего Диего Косту, забив лишь три мяча в 2018 году, в то время, как против "Хаддерсфилда" он редко когда вообще угрожал чужим воротам. Но проблема на самом деле шире, чем в одном только Морате: как команда "Синие" провели на 23 гола в АПЛ меньше, чем годом ранее, а Эден Азар с 12 результативными ударами близок к своему второму наихудшему сезону на "Стамфорд Бридж". Коллектив сыграл вничью или проиграл против "Бернли", "Кристал Пэлас", "Вест Хэма", "Уотфорда", "Борнмута" и сейчас "Хаддерсфилда", хотя и нанес больше ударов; кроме того, недостаточно сильно себя проявляют сами игроки, а также есть ощущение, что тактическую схему 3-4-3 прекрасно изучили многие соперники, поэтому вне зависимости от того, уйдет ли менеджер Антонио Конте, лондонцам нужно перестроить свою атаку как на поле, так и вне его».

Конте обречен на отставку

«Хозяевам удалось сравнять счет благодаря Маркосу Алонсо, но, как и недавняя серия "Челси" из четырех побед кряду, на сей раз это произошло поздно и оказалось недостаточно. Гол Лорана Депуатра стоил "Террьерам" 80 млн фунтов, ведь так они сохранили прописку в Премьер-лиге благодаря ничьей, тогда как она же обошлась "Синим" в 30 млн фунтов, поскольку коллектив, скорее всего, не будет выступать в Лиге чемпионов следующего сезона. В действительности его конкуренту "Ливерпулю" теперь достаточно сыграть вничью на своем поле против "Брайтона" в последнем туре в воскресенье, чтобы сохранить четвертое место», — отмечает в материале Goal.com Низаар Кинселла.

Топ-10 тренеров без работы Специалисты, которые свободны ближайшим летом «Тем не менее, разочарование лондонцев выходят за рамки этой игры, потому что они не смогли справиться с переходным периодом, и многие из семи подписаний на этот сезон потерпели неудачи в попытках заменить ушедших исполнителей. Это не катастрофа, однако экс-чемпиону все равно придется перестроить свою трансферную политику этим летом — таково наказание за несоответствие как собственных, так и ожиданий фанатов. Конечно, будут и другие последствия, если понимать, ведь это мог быть последний матч для Конте на "Стамфорд Бридж", что теперь выглядит определенным, и теперь он расскажет о своем будущем только после финала Кубка Англии против "МЮ", тем не менее, его уход из клуба видится неизбежным — итальянец вряд ли рассчитывал на такое грустное прощание».