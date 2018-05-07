Ничья и поражение отделяют «Ливерпуль» от Лиги Европы

«Челси» воспользовался усталостью «Ливерпуля»

«Физическое и эмоциональное истощение "Ливерпуля" во время его дуэли в полуфинале Лиги чемпионов против "Ромы", а также яростное напряжение в отчетном поединке, стали несомненными факторами неудачи гостей, вкупе с короткой скамейкой запасных коллектива, на которую мог рассчитывать его менеджер Юрген Клопп. Из-за травм полузащита команды выглядело изношенной, что осложнило эту игру для крайних защитников мерсисайдцев Натаниэля Клайна и Эндрю Робертсона, которых пришлось заменить. Последний, возможно, отдал все силы в Риме, поскольку был особенно уставшим», — пишет на страницах The Telegraph Джейсон Бёрт.

«Но даже так, "Красные" отметились владением мяча в 68 процентов и временами заставляли хозяев глубоко окапываться на своей половине поля, хотя это и стоит считать умышленной тактикой их рулевого Антонио Конте: его подопечные действовали с низкой обороной, лишая соперника пространства впереди, и защищались особенно агрессивно — как, например, Антонио Рюдигер, который собственными руками — иногда, даже буквально — нейтрализовал Мохамеда Салаха. На самом деле, это случилось впервые, что "Ливерпуль" не сумел забить в двух кряду матчах АПЛ под руководством Клоппа, и ему не помогла даже симуляция от египтянина в борьбе с Гари Кэхиллом, за что форвард был предупрежден. Тем самым бомбардир гостей получил свою первую желтую карточку в сезоне — она, как показалось, притупила его действия, ведь он мог опасаться схлопотать еще одну, реагируя на внимание к своей персоне со стороны Рюдигера».

Жиру доказал актуальность использования центрфорвардов

«В последние годы создавалось впечатление, что классические центрфорварды уступают своем место новой волне игроков передней линии, ведь эра "ложных девяток" привела к тому, что традиционные "девятки" на острие атаки потеряли свое влияние в пользу более миниатюрным и мобильным исполнителям, способным действовать по всему фронту наступления. Однако "Стамфорд Бридж" стал свидетелем выступлений Оливье Жиру и Роберто Фирмино, которые подчеркнули ценность центрфорварда топ-класса в твоей команде — именно француз забил ударом головой единственный мяч в поединке, ставший его четвертым после зимнего перехода из "Арсенала", хотя его роль была куда большей, чем просто победный гол. Его способность зацепиться за снаряд, обеспечить угрозу оппонентам наверху и доминировать в чужих владениях была красноречивой в этом матчей, и даже высокорослый Вирджил ван Дейк не смог с ним справиться», — отмечает в материале ESPN Марк Огден.

«В отсутствие травмированного Альваро Мораты, не сумевшем проявить такое же качество в этом сезоне, Жиру доказал, что стал грамотным подписание экс-чемпиона Англии. Между тем, Фирмино провел неудачную игру, хотя и дал почувствовать свое присутствие на поле, создавая проблемы Кэхиллу как внизу, так и наверху, чем обеспечивал свободное пространство для Салаха. Возможно, это был не день бразильца, тем не менее, он все равно влиял на ход событий».

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Сможет ли «Челси» попасть в Лигу чемпионов?

«Своей победой "Челси" сохранил надежды на попадание в главный еврокубок, но для этого ему еще нужно обойти в последнем туре на следующих выходных и "Ливерпуль", и "Тоттенхэм". Дружина Конте в среду принимает на своем поле "Хаддерсфилд", после чего отправится в воскресенье к "Ньюкаслу", и кажется немыслимым, что он окажутся в топ-четверке без побед в этих поединках. Это потребует от "Синих" 75 очков по итогам сезона, но такого показателя недостаточно, ведь либо "Красные", либо "Шпоры" должны потерять очки... ", — анализирует турнирные расклады Sky Sports.

'Дополнительный бонус для конкурентов экс-чемпиона Англии в том, что у них лучше разница забитых и пропущенных мячей, а поэтому Челси определенно лучше набрать больше очков, чем их лондонские земляки, а также мерсисайдцы. Ему понадобится отыграть 15-голевую разницу, чтобы обойти Ливерпуль, а также разницу в девять мячей, чтобы оказаться выше Тоттенхэма по днному показателю. Ставки не в пользу клуба Романа Абрамовича, однако в последнем туре и на Анфилде, и на Уэмбли хозяева поединков будут нервничать'.

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Из блестящего сезона в кошмар за два матча

«То, что у Юргена Клоппа и его подопечных был хороший сезон, теперь тенью нависает над его концовкой — не нужно мечтать, что все кончено. Победа лондонского коллектива добавила интриги в эти горячие дни розыгрыша Премьер-лиги: наблюдая, как немецкий тренер разговаривает со своим капитаном, слушает его на пресс-конференции, где каждая фраза звучит оживленно, находится под контролем, размерена, где повторяются слова о счастье, удовлетворенности и характере, ясно, что менеджер "Красных" чувствует, как усилилось напряжение, пока он и его игроки штурмуют вершину. "Такова моя жизнь — все всегда решается в последний день", — усмехнулся Клопп, щелкая этим шармом, наполненном мощью», — пишет на страницах The Guardian.

«Мерсисайдцы проводят столь много важных поединков и при этом обладают столь хрупкими суставами и мышцами, что не должно удивлять, как эта команда оказалась на грани. Конечно, ясно, что менеджеру понадобится эта его заряжающая энергией харизма в последующие шесть дней, а также в течение еще 13 дней после этого, когда коллективу предстоит встретиться с "Реалом" в финале Лиги чемпионов, хотя, в свою очередь, стойкость должны проявить и конкуренты. И все же, вот так тихо и незаметно борьба, в которой не было борьбы, снова вернулась за неделю до завершения чемпионата — теперь "Ливерпуль" пребывает на расстоянии лишь одной ничьей и одного поражения от того, чтобы в следующем сезоне выступать в Лиге Европы».