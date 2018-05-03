Шедевр Клоппа. Фирмино — идеальная «девятка» «Ливерпуля»

Мохамед Салах получит больше аплодисментов в этом сезоне, и это справедливо. Однако влияние Роберто Фирмино не может остаться незамеченным. Самоотверженный бразилец выдал сенсационный сезон под руководством Клоппа, наконец-то заполнив брешь, которая образовалась в «Ливерпуле» после ухода Луиса Суареса в 2014 году. При этом он даже не является классическим центральным нападающим.

В воскресенье Фирмино уже получил вознаграждение за свою игру в виде нового контракта в размере 180 тысяч фунтов в неделю и сроком на пять лет, что делает его самым высокооплачиваемым игроком клуба наряду в Вирджилом ван Дейком. Это финансовое вознаграждение отображает уровень его прогресса в этом сезоне, а также высокую оценку со стороны главного тренера «Ливерпуля». Как сказал Клопп в феврале, «Мо Салах — это мировой класс, но не каждый день, Садио Мане — это мировой класс, но не каждый день. Роберто Фирмино — это мировой класс почти каждый день». Что же именно изменилось в игре Фирмино, чтобы столь сильно впечатлить Клоппа?

Под руководством Роджерса

Брендан Роджерс подписал Фирмино летом 2015 года за 29 миллионов фунтов. Бразилец был атакующим полузащитником, который располагался на одной из трех позиций под нападающим. В то время у «Ливерпуля» были Кристиан Бентеке, Дэниел Старридж, Дэнни Ингс и Дивок Ориги, хотя по разным причинам никто из них не был способен по-настоящему заменить Луиса Суареса.

Период работы Фирмино под руководством Роджерса продлился всего три месяца и прошел не без критики. The Telegraph назвал бразильца одним из худших трансферов лета 2015 года. Североирландец был уволен в октябре 2015-го из-за слабого старта команды в сезоне. А Фирмино, который не забил при Роджерсе ни одного гола, несмотря на слова о «великолепном тренере», впоследствии заявил, что это увольнение было необходимой мерой.

«Красные стрелы»

Трансформация из потенциального провала под руководством Роджерса в игрока, которого мы знаем сегодня, была не мгновенной. Хотя Клопп возглавил команду, бразилец продолжал играть на позиции атакующего полузащитника, а в составе не произошло радикальных изменений до конца сезона. Фирмино завершил сезон 2015-2016, забив 11 голов в 49 матчах во всех турнирах. Кроме того, проявились признаки его таланта снабжать партнеров по команде передачами (он отдал 7 голевых ассистов), а также его цепкость — №9 совершил 67 отборов, больше, чем любой другой форвард АПЛ, кроме Эрика Ламелы.

Проблеск того, что появилось через два года, случился в матче против «Манчестер Сити» в ноябре — спустя короткое время после прихода Клоппа. «Горожане» были биты на «Этихаде» со счетом 1:4, а атакующее трио в лице Адама Лалланы, Филипе Коутиньо и Фирмино (последние двое отличились забитыми голами) разорвало соперника вклочья. Джейми Каррагер тогда назвал их «Красными стрелами». И это было не единственное сравнение от экс-защитника «Ливерпуля», который стал экспертом Sky Sports.

«Для фанатов "Ливерпуля" забеги Фирмино — это забеги Йана Раша под передачи Кенни Далглиша или Яна Мельбю. Прямой пас от Коутиньо на рывок по диагонали», — говорил Каррагер.

Первые попытки на позиции центрфорварда

Проект Клоппа в «Ливерпуле» по-настоящему стартовал в его полноценный первый сезон (2016-2017) — у него появилась возможность внести необходимые изменения в команду. Бентеке пошел на выход, а Фирмино начали пробовать в роли центрфорварда вместо Старриджа, который постоянно травмировался. В том сезоне бразилец забил 6 из своих 11 голов в АПЛ, когда начинал матчи в центре нападения «Ливерпуля».

В целом же количество его голов за сезон в АПЛ выросло незначительно — с 10 до 11. С учетом конкуренции со стороны Ориги Фирмино еще не продемонстрировал свой полный спектр навыков. Даже Коутиньо, который располагался глубже в центре полузащиты, обогнал своего соотечественника, забив 15 голов во всех турнирах. Летом 2016-го напарником Фирмино стал Садио Мане, но после того, как Коутиньо поменял свою роль, левый фланг занимали Лаллана и другие крайние нападающие. Чего-то не хватало. А именно — форварда, который играет по всей ширине поля и нацелен на гол, резкие рывки и убийственный выбор позиции.

Рождение великолепной четверки

Спустя два сезона в клубе Фирмино превратился из недооцененной и техничной рабочей лошадки в недооцененную и техничную рабочую лошадку с количеством голов, которые подходят под этикетку «мировой класс». Нужно сказать спасибо трансферу Мохамеда Салаха. Египтянин, которого подписали за 36 миллионов фунтов, сразу же дополнил квартет Клоппа наряду с Фирмино, Мане и Коутиньо.

Ориги был отправлен в аренду, Старридж и Ингс продолжили бороться с травмами, а подписанный Доминик Соланке, по-видимому, оказался слишком молод. У Фирмино были идеальные условия, чтобы утвердиться в роли центрального нападающего.

Выполняя роль наконечника атак, Фирмино продолжал действовать в похожей на центрального полузащитника манере, с постоянно передвигающимися по полю партнерами в лице Салаха и Мане, чьи игровые стили довольно похожи.

Бразилец часто опускается вниз, чтобы получить мяч или дрейфует по всей ширине поля, чтобы вытащить защитников с их позиций и открыть пространство для партнеров по команде. Они находятся в свободном полете и ждут возможности для удара. А когда получают ее, то пользуются ей продуктивно.

Голы в этом сезоне

Фирмино проводит невероятно результативный сезон, несмотря на уход в «Барселону» Коутиньо, игрока, с которым он превосходно взаимодействовал. В 50 матчах этого сезона во всех турнирах бразилец забил 27 голов — 10 из них помогли «Ливерпулю» добраться до финала Лиги чемпионов. Это самый результативный сезон в его карьере, и он более чем в два раза улучшил свой показатель в составе «красных» (было 12 голов за сезон).

15 голов Фирмино в Премьер-лиге сделали его вторым бомбардиром «Ливерпуля» в этом сезоне — он забивает 0,5 гола за 90 минут. Все 15 голов были забиты из штрафной площади, так как он всегда быстро реагирует на кроссы или завершает одну из гипнотизирующих командных атак «Ливерпуля».

Для того, чтобы забить свои голы, Фирмино понадобилось 78 ударов (2,7 за 90 минут), 50 из них были нанесены из пределов штрафной. Бразилец начал выбирать возможности для удара так, чтобы максимально увеличить свои шансы на гол. Процент его реализации — 19%, всего на 3% хуже, чем у Салаха (22%) и лучше, чем у Мане (15%). Из тех, кто забил в АПЛ в этом сезоне больше мячей, только Джейми Варди понадобилось для этого меньше ударов (62).

Передачи и дриблинг

Фирмино также продемонстровал свой креатив. Основываясь на навыках, которые он развил в качестве атакующего полузащитника, бразилец уже создал 61 шанс (в среднем 1,01 за 90 минут матча) — только Салах создал для «Ливерпуля» больше в этом сезоне (67). Из этих 67 шансов Фирмино записал на свой счет семь ассистов, после пяти из которых забивали его партнеры по атаке (трижды — Салах, дважды — Мане).

Бразилец понимает стиль игры своих партнеров, взаимодействует с ними и находит их в наиболее удобных для них позициях, извлекая выгоду для команды. А опыт игры вингером позволяет ему смотреть на игру не так, как другие центрфорварды Премьер-лиги. Из других центральных нападающих только Ромелу Лукаку из «МЮ» сделал столько же результативных передач, сколько и Фирмино (7). Кроме того, Фирмино использует свой дриблинг — у него 69% удачных обводок (в среднем 1,7 за 90 минут).

Работа на оборону

Несмотря на его прогресс в завершении атак, были случаи, когда значительное влияние на игру оказывала его работоспособность. Бразилец стал одним из лучших по отборам в АПЛ. В этом сезоне на его счету 63 отбора мяча (в среднем 2,2 за 90 минут). Он опережает, к примеру, Шкодрана Мустафи, Эрика Дайера, Фернандиньо и Николаса Отаменди. Это многое говорит о готовности Фирмино обкрадывать защитников соперника или возвращаться за игроком в оборону.

Отборы мяча стали возможными вследствие активно передвигающейся атакующей линии «Ливерпуля». Это позволяет Фирмино возвращаться назад, не лишая команды шансов на быстрый ответ — еще два игрока «красных» занимают подходящие позиции в атаке.

Идеальная «девятка» Клоппа

Фирмино показал, насколько жизненно важным он может быть для «Ливерпуля» во всех аспектах игры. Бразилец наконец-то начал получать то признание, которое он заслужил за воплощение в жизнь мастерского плана Клоппа.

«Красные» уже проиграли АПЛ в этом сезоне, но успех в Лиге чемпионов может стать отличным фундаментом для того, чтобы Фирмино и Салах вернули «Ливерпуль» на вершину английского футбола. Египтянин может быть главной звездой этого года, ну а прогресс Фирмино — это, возможно, шедевр Клоппа.