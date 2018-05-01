Топ-10 тренеров без работы

10. Франк де Бур

После успешной карьеры игрока в «Аяксе» и «Барселоне» Франк де Бур получил возможность заявить о себе как и о незаурядном тренере. Начав в родном амстердамском клубе как ассистент, он возглавил его главную команду в 2010 году и с ходу выиграл чемпионат Нидерландов, после чего приводил коллективу к золотым медалям в последующих трех сезонах. Успехи молодого специалиста не остались незамеченными, и в 2016 году его позвал «Интер», однако с этого момента в его тренерской карьере началась темная полоса: он был уволен спустя менее трех месяцев, а работа у руля «Кристал Пэлас» и вовсе ограничилась 78 днями (антирекорд АПЛ!) — с тех пор голландец отдыхает.

9. Славен Билич

Представитель того же поколения, что и де Бур, Славену Биличу удалось поработать с большим числом команд, но при этом снискать куда меньше славы. Хорватский специалист неплохо начал работу во главе своей национальной сборной, которой под его руководством удалось выйти в четвертьфинал Евро-2008, где уступила Турции только в серии пенальти, но после этого молодого тренера в основном поджидали неудачи. Так, в московском «Локомотиве», занявшем с ним девятое место в Премьер-лиге, он продержался лишь год, а в «Бешикташе» и «Вест Хэме» от него ожидали большего, нежели две бронзы турецкого первенства и борьбы за выживание в АПЛ, пусть в первом сезоне в Лондоне «Молотобойцы» и смогли стать седьмыми.

8. Синиша Михайлович

Еще большее количество команд в своей относительной молодой карьере возглавлял Синиша Михайлович, но при этом сербскому специалисту особо нечем похвастать, хотя ему довелось поработать с «Миланом» и «Фиорентином» в качестве наставника. В большинстве случаев тренер задерживается на своей работе один год, и только в «Сампдории», которую в первом сезоне он вывел в Лигу Европы, ему удалось возглавлять два года. Тем не менее, остающегося безработным с января этого года Михайловича, можно назвать видным специалистом для потенциальных работодателей.

7. Винченцо Монтелла

Винченцо Монтелла завоевал авторитет во время трехлетней работы у руля «Фиорентины», вместе с которой дважды кряду занимал четвертое место в чемпионате Италии, которое тогда на беду тренера и его подопечных еще не давало путевку в Лигу чемпионов, тем не менее, «Фиалкам» удалось неплохо выступить в Лиге Европы в сезоне 2014/2015 годов, когда они пробились в полуфинал. Не удивительно, что после этого тренер пошел на повышение, возглавив «Милан», и хотя на тот момент «россонери» уже не представляли собой былую силу, но с приходом новых владельцев и значительных инвестиций в клуб, ему представился-таки шанс выйти на уровнь топ-специалистов. Однако Монтелла не сумел создать из хорошей группы игроков настоящую команду, и уже в декабре 2017 года возглавил «Севилью», с которой, в свою очередь, сумел выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, но в целом не оправдал надежд и был уволен несколько дней назад.

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6. Лоран Блан

Лоран Блан, вероятно, остается одним из самых недооцененных молодых тренеров, ведь в его активе уже хватает завоеванных трофеев, а в пассиве не наблюдается особых провалов, которые бы хоть как-то объясняли недостаток хороших предложений для специалиста. Судя по всему, желающих видеть его у руля своих команд хватает, но сам он ждет более стоящей работы. Да и как иначе, когда ему удалось вернуть «Бордо» на лидирующие позиции во французском футболе в конце 2000-х, прервав гегемонию «Лиона», а затем в каждом из трех сезонов он неизменно приводил ПСЖ в победе в Лиге 1, при этом дважды выигрывал с парижанами хет-трик на внутренней арене.

5. Унаи Эмери

Именно Унаи Эмери заменил Блана во главе «Пари Сен-Жермен», и хотя его пока нельзя назвать безработным, но уже по завершении сезона баскский специалист станет свободным, о чем на днях было объявлено официально. Он уже заслужил считаться одним из лучших среди тех, кого можно назвать просто классным тренером, но его проблемой стали неудачные попытки выйти в категорию топ-наставников, ведь после трех кряду побед в Лиге Европы вместе с «Севильей» ожидалось, что экс-рулевой «Спартака» добьется большего в клубе с более мощными финансами, однако пока что для такой работы Эмери оказался несостоятельным. Более чем вероятно, что после Парижа баск уже не получит такого шанса.

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4. Томас Тухель

Той же дорогой, что Блан и Эмери, может пойти Томас Тухель, о котором сейчас говорят, как об одном из наиболее перспективных тренеров, благодаря чему его, скорее всего, ожидает работа в ПСЖ. У немецкого специалиста куда меньше выигранных трофеев, чем у своих предшественников на этом посту, да и сам Кубок Германии, который покорился ему в дортмундской «Боруссии», по своему рангу, пожалуй, уступает трофеям чемпиона Франции и Лиги Европы. Но главным в оценке качеств Тухеля остается его современный и креативный подход к работе, игровой почерк его команд, что, возможно, еще принесет ему большие победы — вероятно, даже в Париже.

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3. Арсен Венгер

То, насколько изменчива природа успеха в спорте, можно проследить на примере Арсена Венгера, который еще несколько лет назад казался живой глыбой — ее попросту невозможно было сдвинуть с места как в «Арсенале», так и среди лучших в своей деятельности, а уже сегодня французский тренер впервые за 22 года готовится стать безработным, пусть, возможно, и ненадолго. Послужной список специалиста, куда входят три титула чемпиона Англии, семь кубков этой же страны, а также та определяющая роль, которую он сыграл в истории «Канониров», наверняка привлекает потенциальных работодателей. Вопрос в том, чего именно хочет сам Венгер — превратиться, к примеру, в спортивного директора ПСЖ, или пойти на относительное понижение, возглавив «Монако» или «Эвертон».

2. Луис Энрике

Если посмотреть на последние три сезона работы Луиса Энрике (они же — все три года во главе «Барселоны»), трудно поверить, почему вот уже год, как астурийский специалист остается без работы, если это не умышленное его решение отдохнуть. Два титула чемпиона Примеры, три Кубка Испании и одна победа в Лиге чемпионов — с таким послужным списком он может сам диктовать условия потенциальным работодателям. Тем не менее, похоже, что только сейчас в карьере экс-наставника каталонцев возникает момент истины, ведь одно дело стать успешным с уже построенной машиной «блауграна», где у тебя в распоряжении такие звезды атаки, как Лионель Месси, Неймар и Луис Суарес, а другое — построить нечто триумфальное самому и в незнакомом месте.

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1. Карло Анчелотти

В действительности статус безработного у Карло Анчелотти объясняется только желанием 58-летнего тренера взять паузу в карьере, поскольку такого специалиста нужно забирать с руками и ногами, как только он оказывается доступным. Шутка ли, быть вторым в истории и единственным среди современников, кто выиграл три Лиги чемпионов, а также «просто» иметь в своем послужном списке чемпионские титулы в Италии, Англии, Германии и Франции, а также кубки Италии, Англии и Испании. Вероятно, именно он станет преемником Венгера в «Арсенале» ближайшим летом, а может, титулованный наставник вовсе и не собирается возвращаться к работе?