Ночной кошмар Рамоса и очередной провал «Плана Б»

Активное начало «Севильи», плохой вечер для Рамоса

«По праву хозяев севильцы активнее начали игру. Экспериментальная линия обороны гостей (Эрнандез, Серхио Рамос, Вальехо, Начо) быстро начала трещать по швам – центральная зона "Реала" (Каземиру, Себальос, Ковачич) не успевала страховать своих защитников. В середине первого тайма классная комбинация "Севильи" закончилась скидкой на Бен Йеддера, который, поставив спину Рамосу, вышел на ударную позицию и покатил мяч мимо Касильи. Хозяева не сбавили оборотов и до перерыва забили еще раз – Н'Зонзи не смог точно пробить после паса Бен Йеддера, зато отдал передачу на Лаюна, и тот вогнал мяч в пустую "девятку".

Несмотря на встречу и объятия с Капарросом, с хорошей стороны запомнить эту игру Рамосу вряд ли удастся. Во-первых, капитана "Реала" по традиции освистал стадион – севильцы так и не простили ему до сих пор тот переезд в Мадрид 13 лет назад. Во-вторых, когда защитнику гостей во втором тайме представилась идеальная возможность отыграть один год с одиннадцатиметровой отметки, он от души влепил мяч в перекладину. Наконец, в-третьих, Рамос еще и умудрился отметиться автоголом, срезав в свои ворота прострел-удар Меркадо. Уже в добавленное время он, правда, реализовал-таки еще один пенальти, сделав счет 2:3 – незадолго до этого один гол отыграл Майораль, – но спасти "Реал" от поражения не сумел», — пишет автор «Спорт-Экспресса» Егор Бычков.

Вопросы к защите и уникальный Рамос

«Мадридский "Реал" уступил, и к защите команды есть вопросы по всем пропущенным голам. "Сливочные" попытались совершить поздний камбэк, но это не повлияло на итоговый результат, а также общее впечатление от игры.

Капитан "Реала" Серхио Рамос стал первым игроком в истории Примеры, который оформил подобный хет-трик — незабитый пенальти, забитый пенальти и гол в свои ворота в одном матче», — констатирует AS.

Катастрофа «Реала»

«В матче против "Севильи" Рамос пережил ночной кошмар. Капитан "Реала" не забил пенальти, заработал желтую карточку и забил в свои ворота. Это была катастрофическая ночь для него и для "Реала". В то же время "Севилья" Хоакина Капарроса сделала шаг навстречу Лиге Европы», — пишет football-espana.net.

«Реал» не заслуживал ничего

«Как может команда, которая так слабо играет в обороне, продолжать побеждать в главном клубном турнире Европы? И как они выиграли Ла Лигу в прошлом сезоне? Матч против "Севильи" команда Зидана завершила с тем, что и заслуживала — ни с чем.

Они наверняка ожидали, что за два тура до финища будут бороться за чемпионский титул. Вместо этого "Реал" отстает от "Барселоны" на 18 очков, и каталонцы примерили корону уже 10 дней назад. Да, у "Реала" впереди еще один финал Лиги чемпионов, но Ла Лига не может заканчиваться для мадридцев столь рано», — подчеркивает автор Goal.com Бен Хэйворд.

Хоакин Капаррос главный тренер «Севильи» Очень рад, что наше старание было вознаграждено. Игроки оставили свою душу на поле в этом матче. Мы могли забить и больше, но ведь мы играли против «Реала». Говорили, что «Реал» приедет вторым или третьим составом, но ведь и тут у них полно игроков национальных сборных.

Бен-Йеддер — игрок матча

«Виссам Бен-Йеддер вернулся в стартовый состав "Севильи" впервые с матча против "Вильярреала" в прошлом месяце и он сыграл так, как будто ему есть что доказывать тренеру. Француз сохранил надежду попасть на чемпионат мира и показал отличное взаимодействие с Луисом Муриэлем. На пару они создали "Реалу" немало проблем. Бен-Йеддер и Муриэль отлично взаимодействовали при первом голе, а также Бен-Йеддер должен был забивать после грамотного паса Муриэля», — отмечает Бен Граунд из SkySports.

«План Б» Зидана снова не работает

«Запасные игроки "Реала" опять провалились, когда у них появился шанс. Надежды Зинедина Зидана на "План Б" — это уже история. В матче против "Севильи" французский тренер предоставил возможность начать игру в старте ряду футболистов, которые не являются основными. Он уже делал это по ходу сезона, и это заканчивалось провалом. Матч на "Рамон Санчес Писхуан" не стал исключением. Это очень сильно контрастирует с сезоном 2016-2017, когда весомая помощь скамейки помогла "Реалу" добиться двойного успеха — в Лиге чемпионов и Ла Лиге.

В среду Зидан выпустил на поле восьмерых игроков, которые не принимали участия в матче против "Барселоны" на "Камп Ноу". Лукас Васкес и Марко Асенсио выглядят великолепно, когда являются частью более сильной команды. Но оба сталкиваются с трудностями, когда становятся частью ротационного состава. Невозможность "Реала" положиться на запасных игроков стоила мадридцам успеха на внутренней арене в этом сезоне. Летом их ждет значительная перестройка», — анализирует Давид Медина из Marca.com.

Зинедин Зидан главный тренер «Реала» Во втором тайме «Реал» сделал все возможное, чтобы вернуться в игру, но нам не удалось преуспеть в чужой штрафной. Не виню игроков, потому что во второй половине они постарались. Я не жалею, что провел ротацию. У нас впереди еще много игр — игрокам нужен отдых. Я – главный тренер, и я определяю состав на игру.

Чаще Майораля забивает лишь Роналду

«Несмотря на то, что Борха Майораль вынужден конкурировать за свои минуты с одной из самых сильных атакующих линий в мире, по соотношению голов и сыгранных минут он в этом сезоне на втором месте в "Реале" после Криштиану Роналду.

Майоралю удалось подобное при обстоятельствах, которые совершенно не способствуют тому, чтобы форвард получал возможности. В голове у Зидана Майораль по-прежнему уступает и Бензема, и Бэйлу даже несмотря на то, что эти футболисты проводят на скамейке запасных больше времени, чем раньше.

Майораль в этом сезоне забивает гол каждые 129 минут. На его счету семь мячей, столько же, сколько у Каземиро и на один меньше, чем у Иско и Лукаса. Например, Бензема забил 11 голов, но провел 3000 минут, тогда как Майораль не сыграл и 1000 минут. А Бэйлу на каждый гол в этом сезоне понадобилось в среднем 135 минут», — делится статистическими данными Рубен Хименес из Marca.com.