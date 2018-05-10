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    Ночной кошмар Рамоса и очередной провал «Плана Б»

    Обзор СМИ после поражения «Реала» в матче чемпионата Испании против «Севильи

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    Хоакин Капаррос и Серхио Рамос
    Хоакин Капаррос и Серхио Рамос
    twitter.com/LaLigaEN
    В матче 34-го тура чемпионата Испании «Реал» в экспериментальном составе и без Криштиану Роналду проиграл «Севилье» (2:3), а Серхио Рамос оформил необычный хет-трик.

    Активное начало «Севильи», плохой вечер для Рамоса

    «По праву хозяев севильцы активнее начали игру. Экспериментальная линия обороны гостей (Эрнандез, Серхио Рамос, Вальехо, Начо) быстро начала трещать по швам – центральная зона "Реала" (Каземиру, Себальос, Ковачич) не успевала страховать своих защитников. В середине первого тайма классная комбинация "Севильи" закончилась скидкой на Бен Йеддера, который, поставив спину Рамосу, вышел на ударную позицию и покатил мяч мимо Касильи. Хозяева не сбавили оборотов и до перерыва забили еще раз – Н'Зонзи не смог точно пробить после паса Бен Йеддера, зато отдал передачу на Лаюна, и тот вогнал мяч в пустую "девятку".

    Несмотря на встречу и объятия с Капарросом, с хорошей стороны запомнить эту игру Рамосу вряд ли удастся. Во-первых, капитана "Реала" по традиции освистал стадион – севильцы так и не простили ему до сих пор тот переезд в Мадрид 13 лет назад. Во-вторых, когда защитнику гостей во втором тайме представилась идеальная возможность отыграть один год с одиннадцатиметровой отметки, он от души влепил мяч в перекладину. Наконец, в-третьих, Рамос еще и умудрился отметиться автоголом, срезав в свои ворота прострел-удар Меркадо. Уже в добавленное время он, правда, реализовал-таки еще один пенальти, сделав счет 2:3 – незадолго до этого один гол отыграл Майораль, – но спасти "Реал" от поражения не сумел», — пишет автор «Спорт-Экспресса» Егор Бычков.

    Вопросы к защите и уникальный Рамос

    «Мадридский "Реал" уступил, и к защите команды есть вопросы по всем пропущенным голам. "Сливочные" попытались совершить поздний камбэк, но это не повлияло на итоговый результат, а также общее впечатление от игры.

    Капитан "Реала" Серхио Рамос стал первым игроком в истории Примеры, который оформил подобный хет-трик — незабитый пенальти, забитый пенальти и гол в свои ворота в одном матче», — констатирует AS.

    Катастрофа «Реала»

    «В матче против "Севильи" Рамос пережил ночной кошмар. Капитан "Реала" не забил пенальти, заработал желтую карточку и забил в свои ворота. Это была катастрофическая ночь для него и для "Реала". В то же время "Севилья" Хоакина Капарроса сделала шаг навстречу Лиге Европы», — пишет football-espana.net.

    «Реал» не заслуживал ничего

    «Как может команда, которая так слабо играет в обороне, продолжать побеждать в главном клубном турнире Европы? И как они выиграли Ла Лигу в прошлом сезоне? Матч против "Севильи" команда Зидана завершила с тем, что и заслуживала — ни с чем.

    Они наверняка ожидали, что за два тура до финища будут бороться за чемпионский титул. Вместо этого "Реал" отстает от "Барселоны" на 18 очков, и каталонцы примерили корону уже 10 дней назад. Да, у "Реала" впереди еще один финал Лиги чемпионов, но Ла Лига не может заканчиваться для мадридцев столь рано», — подчеркивает автор Goal.com Бен Хэйворд.

    Хоакин Капаррос
    главный тренер «Севильи»
    Очень рад, что наше старание было вознаграждено. Игроки оставили свою душу на поле в этом матче. Мы могли забить и больше, но ведь мы играли против «Реала». Говорили, что «Реал» приедет вторым или третьим составом, но ведь и тут у них полно игроков национальных сборных.

    Бен-Йеддер — игрок матча

    «Виссам Бен-Йеддер вернулся в стартовый состав "Севильи" впервые с матча против "Вильярреала" в прошлом месяце и он сыграл так, как будто ему есть что доказывать тренеру. Француз сохранил надежду попасть на чемпионат мира и показал отличное взаимодействие с Луисом Муриэлем. На пару они создали "Реалу" немало проблем. Бен-Йеддер и Муриэль отлично взаимодействовали при первом голе, а также Бен-Йеддер должен был забивать после грамотного паса Муриэля», — отмечает Бен Граунд из SkySports.

    «План Б» Зидана снова не работает

    «Запасные игроки "Реала" опять провалились, когда у них появился шанс. Надежды Зинедина Зидана на "План Б" — это уже история. В матче против "Севильи" французский тренер предоставил возможность начать игру в старте ряду футболистов, которые не являются основными. Он уже делал это по ходу сезона, и это заканчивалось провалом. Матч на "Рамон Санчес Писхуан" не стал исключением. Это очень сильно контрастирует с сезоном 2016-2017, когда весомая помощь скамейки помогла "Реалу" добиться двойного успеха — в Лиге чемпионов и Ла Лиге.

    В среду Зидан выпустил на поле восьмерых игроков, которые не принимали участия в матче против "Барселоны" на "Камп Ноу". Лукас Васкес и Марко Асенсио выглядят великолепно, когда являются частью более сильной команды. Но оба сталкиваются с трудностями, когда становятся частью ротационного состава. Невозможность "Реала" положиться на запасных игроков стоила мадридцам успеха на внутренней арене в этом сезоне. Летом их ждет значительная перестройка», — анализирует Давид Медина из Marca.com.

    Зинедин Зидан
    главный тренер «Реала»
    Во втором тайме «Реал» сделал все возможное, чтобы вернуться в игру, но нам не удалось преуспеть в чужой штрафной. Не виню игроков, потому что во второй половине они постарались. Я не жалею, что провел ротацию. У нас впереди еще много игр — игрокам нужен отдых. Я – главный тренер, и я определяю состав на игру.

    Чаще Майораля забивает лишь Роналду

    «Несмотря на то, что Борха Майораль вынужден конкурировать за свои минуты с одной из самых сильных атакующих линий в мире, по соотношению голов и сыгранных минут он в этом сезоне на втором месте в "Реале" после Криштиану Роналду.

    Майоралю удалось подобное при обстоятельствах, которые совершенно не способствуют тому, чтобы форвард получал возможности. В голове у Зидана Майораль по-прежнему уступает и Бензема, и Бэйлу даже несмотря на то, что эти футболисты проводят на скамейке запасных больше времени, чем раньше.

    Майораль в этом сезоне забивает гол каждые 129 минут. На его счету семь мячей, столько же, сколько у Каземиро и на один меньше, чем у Иско и Лукаса. Например, Бензема забил 11 голов, но провел 3000 минут, тогда как Майораль не сыграл и 1000 минут. А Бэйлу на каждый гол в этом сезоне понадобилось в среднем 135 минут», — делится статистическими данными Рубен Хименес из Marca.com.

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