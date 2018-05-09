«Арсенал» на выезде уступил «Лестеру»

Лондонскийпотерпел гостевое поражение от(1:3) в перенесенном матче 31-го тура Английской Премьер-лиги.

Счет в матче на 14-й минуте открыли хозяева. Фукс с левого края навесил в штрафную, Диабате сделал скидку на Келечи Ихеаначо, который в касание пробил точно в нижний угол.

Минуту спустя «Арсенал» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил Константинос Мавропанос.

На 53-й минуте счет сравнялся. Мэйтленд-Найлс совершил рывок по правому флангу и прострелил в центр штрафной. Якупович справился с первым ударом Обамейянга, но со второй попытки африканец поразил цель.

На 76-й минуте «Лестер» получил право на пенальти после фола Мхитаряна в штрафной. Джейми Варди с «точки» вывел «лис» вперед.

На 90-й минуте «Лестер» подловил соперника на контратаке. Последовал длинный заброс вперёд, Марез вошёл в штрафную, на замахе убрал Холдинга с Чехом и поразил пустой угол ворот.

После этого матча «Арсенал» с 60 очками на 6-м месте, а «Лестер» с 47 очками на 9-м месте.