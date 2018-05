«Зальцбург» в пятый раз подряд выиграл чемпионат Австрии

стал чемпионом Австрии-2017/18, разгромив в 33-м туре национального чемпионата ближайшего преследователясо счетом 4:1.

Для «Зальцбурга» это пятый титул чемпиона страны подряд и 12-й в истории (3 чемпионства были завоеваны под названием «Аустрия»).

После покупки клуба в 2006 году концерном «Ред Булл» «Зальцбург» выиграл 9 чемпионатов из 12, а в оставшихся трех занимал второе место.

Während man in Hütteldorf beim @skrapid seit Jahren auf die erfolgreiche Erfüllung der #Mission33 hofft, ist es uns in Salzburg heute bereits zum zweiten Mal in Folge gelungen, unsere eigene Mission 33 zu erfüllen. ⚽️ 🏆 😉 #WirSindErfolg #RekordmeisterDesNeuenJahrtausends pic.twitter.com/scQpa0yBuY