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    «Зенит» не будет подавать в суд на Федерацию футбола Италии

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    Роберто Манчини
    На фото:Роберто Манчини
    Информация о том, что руководство санкт-петербургского «Зенита» намерено подать в суд на Федерацию футбола Италии, не соответствует действительности, сообщает «Чемпионат».

    Ранее итальянское издание Gazzetta dello Sport сообщило, что руководство «Зенита» недовольно фактом переговоров главного тренера команды Роберто Манчини с итальянской федерацией футбола и намерено подать на неё в суд.

    «Зенит» подаст в суд на Федерацию футбола Италии из-за Манчини

    Во время своего недавнего визита в Рим Манчини провёл переговоры с представителями Федерации футбола Италии, в ходе которых согласовал основные условия контракта, о заключении которого, по сообщениям итальянской прессы, должно было быть объявлено до 20 мая.

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