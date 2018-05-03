«Зенит» не будет подавать в суд на Федерацию футбола Италии

Информация о том, что руководство санкт-петербургского «Зенита» намерено подать в суд на Федерацию футбола Италии, не соответствует действительности, сообщает «Чемпионат».

Ранее итальянское издание Gazzetta dello Sport сообщило, что руководство «Зенита» недовольно фактом переговоров главного тренера команды Роберто Манчини с итальянской федерацией футбола и намерено подать на неё в суд.

«Зенит» подаст в суд на Федерацию футбола Италии из-за Манчини

Во время своего недавнего визита в Рим Манчини провёл переговоры с представителями Федерации футбола Италии, в ходе которых согласовал основные условия контракта, о заключении которого, по сообщениям итальянской прессы, должно было быть объявлено до 20 мая.